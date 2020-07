35 -ročný Harry a 38-ročná Meghan v súčasnosti žijú v exkluzívnom panstve Tylera Perryho v Beverly Hills v hodnote 18 miliónov dolárov spolu so svojím 14-mesačným synom Archiem a Meghaninou mamou Doriou. Tá sa k Meghan a Harrymu nasťahovala pred niekoľkými týždňami, aby svojej dcére pomáhala so starostlivosťou o synčeka.

Meghan Markle a princ Harry. Zdroj: Twitter

Doria tak v rodine Meghan a Harryho zastáva úlohu babičky na plný úväzok. Podľa zdroja blízkeho kráľovskému páru venuje totiž Doria takmer všetok čas svojmu vnukovi. "Ráno mu číta rozprávky a pomáha Meghan s prípravou organického jedla pre malého Archieho,"uviedol zdroj pre britský Daily Mail. „Toto je najviac času, ktorý strávila so svojím vnukom od jeho narodenia," dodal.

Doria je aktuálne jednou z mála osôb, s ktorými sa Meghan stretáva. Po škandáloch a súdnom spore s britskými médiami sa utiahla do svojej ulity a nedokáže takmer nikomu veriť. Uzamknutie sa v luxusnej vile bez prílišného kontaktu s okolitým svetom však do Meghaninho života vnieslo nový problém. Rozprávkový dom s 8 spálňami sa jej odrazu zdá akýsi stiesnený.

Meghanin útek z luxusného domu

ZASKOČILA AJ MANŽELA Meghan urobila obrovský spoločenský prešľap, keď na svadbe princeznej Eugenie oznámila, že je tehotná. Zdroj: PROFIMEDIA

Meghan sa preto rozhodla svoj "rozprávkový palác" opustiť a napriek obrovskému počtu nakazených v USA odcestovať na niekoľko dní preč. Meghan Markle sa totiž pohráva s myšlienkou dostať sa z mesta na svoje narodeniny, ktoré oslávi 4. augusta. Povedala priateľom, že sa spolu s princom Harrym cítia „frustrovaní“ a potrebujú zmenu prostredia. Informoval o tom zdroj denníka DailyMail.com. V ideálnom prípade by Meghan rada oslávila narodeniny odchodom z Los Angeles do Montecita, kde mimochodom žije jej priateľka Oprah. Na oslave jej narodenín by sa mali objaviť len najbližší priatelia a každý z nich by mal pred príchodom absolvovať test na koronavírus.