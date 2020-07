Herečka Catherine Zeta-Jones (50) v sobotu šokovala fanúšikov, keď sa na Instagrame podelila o fotografiu svojej peknej dcéry Carysy Douglas. Len 17-ročná dievčina pózovala pred objektívom v priliehavých bielych šatách s hlbokým výstrihom a na prekvapenie fanúšikov dokonca aj bez tradičnej spodnej bielizne.

Catherine Zeta Jones má s Michaelom Douglasom dve deti. Zdroj: archív

Samotná fotografia však mnohých zmiatla, keďže si najskôr Carysu pomýlili so samotnou herečkou. "Myslel som, že si to ty," napísal do komentára jeden z fanúšikov a mnohí ďalší sa pridali. Ostatní pre zmenu obdivovali jej prirodzenú krásu a prirovnávali ju ku kráse jej matky Catherine. Čo poviete, podobá sa Carysa na svoju mamu, alebo chceli fanúšikovia len zalichotiť slávnej herečke, keď si ju pomýlili so 17-ročnou dcérou?

Anketa Podobá sa Carysa na svoju mamu Catherine? Áno 75%

Nie 0%

Trochu áno 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný