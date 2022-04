Po genocíde v Buči je nad slnko jasné, že ruskí vojaci vedú proti ukrajinskému civilnému obyvateľstvu nenávistnú vojnu. Zabíjajú, mučia – a znásilňujú. Nechutné praktiky na nevinných ženách potvrdil aj samotný Zelenskyj vo svojom utorkovom príhovore. Vyšetrovatelia údajne dostávajú správy o "stovkách prípadov znásilnenia" v oblastiach, ktoré donedávna okupovali ruské vojská. Čo je najhoršie, tieto správy hovoria aj o sexuálnom zneužívaní malých detí či dokonca batoliat!

Vyzleč sa, inak ťa zastrelím

Peklo, ktoré nechce zažiť žiadna žena! Nemecký denník Bild priniesol reportáž priamo z vojnovej zóny, v ktorom je hlavnou hrdinkou tínedžerka Dáša. Má iba 16 rokov a pochádza z obce Krasniva v Chersonskej oblasti, ktorá je čiastočne obsadená ruskými jednotkami. Keď Rusi prepadli jej dedinu, okrem rabovania začali aj znásilňovať ženy. Zverstvám ruských vojakov sa nevyhla ani ona. Opitý Rus vtrhol do jej domu so slovami: "Vyzleč sa, inak ťa zastrelím," povedal jej. Potom nasledovali hodiny mučenia, ktoré sa jej budú pred očami premietať celý život.

Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval a stovkách zneužitých žien a detí na Ukrajine. Zdroj: Efrem Lukatsky

Annu (50) znásilnil čečenský vojak

Rovnako ako Dáša si peklom prešla aj 50-ročná Anna, ktorá žije v pokojnej oblasti približne 70 kilometrov od Kyjeva, približuje reportér pre BBC. Meno jej pre ochranu zmenili. Vojaci do jej domu, kde bývala spolu s manželom, vtrhli 7. marca. "So zbraňou v ruke ma vojak odviedol do neďalekého domu, prikázal mi: Vyzleč sa, inak ťa zabijem. Neustále sa mi vyhrážal, vraj keď to nespravím, tak ma zabije. Potom ma začal znásilňovať," spomína s hrôzou v očiach Anna, podľa ktorej ju zneužil čečenský vojak.

Počas toho ako Annu zneužíval, vtrhli do domu ďalší štyria vojaci. "Môjho muža vzali preč. Keď som sa vrátila, našla som ho zastreleného," povedala pre BBC.

Rusi si pýtajú povolenie od manželiek, aby mohli znásilňovať Ukrajinky >>>