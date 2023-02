Ak by ste sa niekedy vybrali do Pakistanu, na uliciach by ste mali možnosť vidieť žobrákov oblečených v dlhých habitoch so zakrpatenými hlavami, ktorých črty pôsobia akosi menej "ľudsky". Nazývajú sa „potkany zo Shah Dola“. Pakistan je totiž krajina, kde sú ľudia ochotní urobiť hocičo v mene náboženstva.

Jedno dieťa pre svätca

Shah Dola bol svätec, ktorého Pakistánci uctievajú. Hovorí sa, že počas svojho života sa staral o mentálne postihnuté deti, ktoré opustili rodičia. Tieto deti žobrali, aby si zarobili na živobytie. Shah tvrdil bezdetným párom, že im požehná, aby mali deti, no na oplátku mu musia svoje prvorodené darovať.

Tieto deti si od svätyne najíma "žobracia mafia" na nájomnú zmluvu. Zdroj: Twitter/@imumairk

Aj po jeho smrti sa k nemu bezdetné páry v Pakistane neustále modlia a je považovaný za akúsi "svätyňu plodnosti". Tá sa dnes nachádza v dnešnom meste Gujrat v Pakistane, kde chodia každý rok mnohí obyvatelia prosiť o potomkov. Zvykom býva, že svoje prvorodené dieťa potom zanechajú vo svätyni ako "obetu" svätému Shahovi.

Deti sú mentálne postihnuté

Správa svätyne potom týmto deťom na hlavu nasadí ťažkú železnú pokrývku hlavy, ktorá zabráni, aby hlavička deťom rástla. Výsledkom je, že deťom sa nedokáže vyvíjať mozog a to im spôsobuje mentálne postihnutie.

Musia žobrať pre mafiu

Tieto deti si od svätyne najíma "žobráca mafia" na nájomnú zmluvu: zoberie ich žobrať niekam do krajiny a potom, keď zarobia dostatok peňazí, ich vráti naspäť správe svätyni a tá ich môže poskytnúť iným mafiánom. Takto trávia celé svoje detstvo aj dospelosť, kvôli mentálnemu postihnutiu sú totiž závislí na druhých a nikdy si nezaložia vlastnú rodinu.

Celá fraška funguje v krajine veľmi dobre. Ľudia na ulici nikdy neodmietnu dať "potkaním" deťom peniaze, pretože veria, že keby odmietli, ich deti postihne rovnaké nešťastie.

