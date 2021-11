Kuriózny spôsob, akým český prezident Miloš Zeman (77) vymenoval Petra Fialu (57) za premiéra, si všimli aj v zahraničí. Ochranné plexisklo, ktoré Zemana oddeľovalo od ostatných v miestnosti na zámku v Lánoch, však prirodzene vzbudilo najväčší povyk práve v Česku. A nebol by to internet, keby sa rýchlo neobjavili aj pohotové reakcie kreatívnych vtipálkov.

Prezident Zeman, ktorý má covid a len nedávno sa kvôli nemu musel už po tretíkrát nakrátko vrátiť do nemocnice, sa počas menovania nového českého premiéra z ODS nachádzal v akomsi ochrannom boxe. Tam ho na vozíčku previezli pracovníci v ochranných oblekoch. Nečudo teda, že mnohým používateľom na sociálnych sieťach Zeman pripomínal „exponát“ v akváriu.

Koláže a fotomontáže uverejnil napríklad český denník Blesk alebo magazín Reflex.

Dekrét podpísal Zeman o deň skôr

Menovací dekrét Miloš Zeman podpísal ešte deň predtým, aby ho bolo možné vydezinfikovať. S prítomnými hosťami v Lánoch sa z búdky zhováral prostredníctvom mikrofónu.

Hoci situácia prebehla viac-menej za tradičných zvyklostí, išlo o vskutku netradičný, ba až bizarný pohľad. Nepochybujeme však, že plexisklový box svoj účel splnil na jednotku, a práve bezpečnosť má stopercentnú prednosť pred imidžom. Platí to dvojnásobne v čase, keď sa čoraz viac českých politikov a verejne známych osobností už nakazilo koronavírusom – najnovšie mali pozitívny výsledok testu aj hlavná hygienička Pavla Svrčinová a minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch.

S covidom už mali skúsenosti aj minister obrany Lubomír Metnar, niekdajší minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová, vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, minister poľnohospodárstva Miroslav Toman alebo ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová.

Pandémia v Česku silnie

Covidová pandémia v Česku v uplynulých týždňoch výrazne zosilnela; počty odhalených ochorení sa počas pracovných dní dostali vysoko nad 20-tisíc prípadov.

Prezidenta ČR Miloša Zemana, ktorý príznak covidu údajne nevykazuje, čakajú v najbližších dňoch stretnutia s predstaviteľmi budúcej českej vlády.

Zeman je očkovaný tromi dávkami a sám očkovanie verejne podporuje, a to dokonca aj na úrovni povinnej vakcinácie: „Všetci politici sa boja povedať, že jediným riešením je povinné očkovanie, pretože by stratili hlasy. Ja si to môžem dovoliť, pretože ja už po desiatich rokoch končím vo funkcii prezidenta. Uvažujme podobne ako Rakúsko o povinnom očkovaní, pretože sa zdá, že je to naozaj jediná cesta, ako sa z tej covidovej krízy dostať,“ uviedol Zeman.

Prečítajte si aj: