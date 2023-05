Novými chlpatými obyvateľmi hlavného sídla kráľa v Londýne sú Bluebell a Beth, dva záchranárske psy patriace manželke kráľa Karola III., kráľovnej manželke Camille.

Obe sučky sa už objavili na fotografiách s kráľovnou manželkou i v roku 2020 na portréte vtedy ešte princa Charlesa a Camilly k 15. výročiu ich svadby.

Hovorca britského kynologického klubu Bill Lambert očakáva, že popularita plemena Jack Russell Teriér teraz pravdepodobne stúpne.

Svedčí o tom aj zvýšený záujem o registráciu nových šteniat. Lambert pripúšťa, že záujem ľudí o corgiov, ktorí boli stálymi spoločníkmi kráľovnej Alžbety II. počas 70 rokov jej panovania, môže "trochu opadnúť".

Kráľovná Alžbeta milovala psov corgi už od mlada. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiZnwtstUlq/

Kráľovná Camilla si Beth adoptovala v roku 2017 z útulku Battersea Dogs and Cats Home, ktorého je patrónkou. Bluebell prišla do rodiny o niečo neskôr, a to z rovnakého útulku. Kým Beth našli priviazanú o stĺp, Bluebell objavili dobrovoľníci z útulku, ako sa túla po lese.

Jack Russell Teriér bol pôvodne vyšľachtený v 19. storočí na lov líšok. V Británii je obľúbeným psím plemenom. Kráľ Karol III. už vlastnil psa tohto plemena. Pes menom Tiger uhynul v roku 2022 a je pochovaný v panovníkovom vidieckom sídle Highgrove House.