Popularita britského kráľa Karola III. sa v období pred korunováciou zvýšila. Rastie však tiež podpora republiky a ľudia sú čoraz skeptickejší, pokiaľ ide o to, koľko peňazí dostáva kráľovská rodina. V piatok to ukázali výsledky nového prieskumu, o ktorých informovala televízia Sky News.

Ešte v roku 2018 bol princ Charles, dnešný kráľ Karol III., jedným z najmenej obľúbených členov kráľovskej rodiny. Odvtedy však podpora monarchu neustále stúpa a v najnovšom prieskume obľúbenosti figuruje na štvrtom mieste. Jeho osobná popularita len o niečo prekonala popularitu kráľovskej rodiny vo všeobecnosti.

Najobľúbenejšími členmi kráľovskej rodiny sú následník trónu princ William, princezná Anne a Williamova manželka Kate - princezná z Walesu. Najmenej populárnym je princ Andrew, ktorý sa vzdal oficiálnych kráľovských povinností ešte predtým, ako vlani v USA urovnal spor o sexuálnom zneužívaní.

Z prieskumu tiež vyplýva, že negatívne sú vnímaní aj Karolov mladší syn princ Harry a jeho manželka Meghan. Dvojica spolu s princom Andrewom sú jediní členovia kráľovskej rodiny, ktorí celkovo získali negatívne hodnotenie.

Monarchiu stále podporujú približne dve tretiny Britov. V prieskume to uviedlo 65 percent účastníkov. Štvrtina obyvateľov krajiny by však prijala, ak by sa Británia stala republikou.

Viac ako polovica (54 percent) opýtaných sa domnieva, že kráľovská rodina dostáva príliš veľa peňazí. Tento postoj zastávajú najmä ľudia žijúci v Škótsku a britskej metropole Londýn.

Podľa prieskumu celkovo dvaja z troch ľudí plánujú nejakým spôsobom osláviť sobotňajšiu korunováciu kráľa Karola III. Dve pätiny ľudí uviedli, že udalosti súvisiace s korunováciou budú sledovať v televízii. Prieskum sa uskutočnil od 31. marca do 1. apríla a vykonala ho spoločnosť Ipsos.

Sobotňajšia korunovácia nebude poslednou, tvrdí odborníčka

Britská profesorka Pauline Maclaranová pochybuje, že sobotňajšia korunovácia kráľa Karola III. bude poslednou v histórii Spojeného kráľovstva. Ako uviedla v rozhovore pre TASR, monarchia pravdepodobne ešte nejaký čas pretrvá aj vďaka následníkovi britského trónu, princovi Williamovi.

"William a (jeho manželka) Kate sú stále veľmi populárni, takže budúcnosť je nimi a ich deťmi zjavne zaručená. V Spojenom kráľovstve zatiaľ nie je silné republikánske hnutie," skonštatovala profesorka marketingu a spotrebiteľského správania sa z londýnskej univerzity Royal Holloway a spoluautorka publikácie o britskej monarchii.

Britský kráľ Karol III. a Kamila, kráľovná manželka kráčajú po ich prílete na letisko v Berlíne 29. marca 2023. Lietadlo s britským monarchom Karolom III. pristálo v stredu na letisku v nemeckej metropole Berlín, kde začne svoju prvú štátnu návštevu od svojho nástupu na trón, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA. Zdroj: Jens Buettner/dpa via AP

Šanca, že Karol III. abdikuje v prospech princa Williama, je podľa nej veľmi malá. Podobný názor má aj Jindřich Forejt, ktorý v rokoch 2004 – 2016 pôsobil ako riaditeľ odboru protokolu kancelárie českého prezidenta.

"Je to otázka, ktorú si kladú asi všetci. Britská monarchia je však známa svojou stabilitou a panovníci prisahajú, že budú slúžiť do konca života, takže Karol III. pravdepodobne v prospech Williama neabdikuje," uviedol Forejt. Tiež si myslí, že monarchia tak ľahko neskončí.

Ako v tejto súvislosti poznamenal, britská monarchia sa v priebehu stáročí dokázala veľmi dobre, rýchlo a flexibilne prispôsobiť historickým okolnostiam i modernizácii.

Britský kráľ Karol III. (vľavo) a jeho manželka Kamila prichádzajú na štátny banket do paláca Bellevue v Berlíne v stredu 29. marca 2023. Karol III. a jeho manželka Kamila sú v Nemecku na trojdňovej návšteve. Ide o jeho prvú oficiálnu štátnu návštevu v zahraničí vo funkcii panovníka Spojeného kráľovstva, ktorým sa stal po úmrtí kráľovnej Alžbety II. Návšteva sa uskutočňuje ešte pred jeho formálnou korunováciou naplánovanou na 6. mája. Zdroj: Bernd von Jutrczenka

Hoci rodinný spor po rozhodnutí princa Harryho odhaliť niektoré rodinné tajomstvá v knihe Náhradník poškodil reputáciu kráľovskej rodiny, ľudia sa proti kráľovi neobrátili. Naopak, v súčasnosti v dôsledku toho získal skôr sympatie, podotkla Maclaranová.

Podľa Maclaranovej sa ľudia v Británii tešia na korunovačný víkend a možnosť stretnúť sa s priateľmi. "Mnohí budú, samozrejme, dúfať, že sa zúčastnia na podujatiach, aby boli súčasťou histórie. Mnohým ďalším v skutočnosti na kráľovskej rodine nezáleží, ale sú radi, že majú dovolenku a zámienku na trochu zábavy," priblížila atmosféru v britskej metropole pre TASR.

Čo sa týka budúcnosti monarchie, je známe, že Karol III. má v úmysle znížiť náklady na chod kráľovskej inštitúcie i oficiálny počet členov kráľovskej rodiny. Profesorka sa domnieva, že v budúcnosti môže preto smerovať k neformálnejšiemu modelu monarchie podobne ako Škandinávii.