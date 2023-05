Muž bol zatknutý pre podozrenie z držby útočnej zbrane. Metropolitná polícia oznámila, že muž niesol batoh, ktorý mu odobrala a následne preventívne pri Buckinghamskom paláci kontrolovane odpálila. Po telesnej prehliadke našla u zadržaného nôž, ale nie strelnú zbraň.

Incident sa stal v čase, keď sa už pripravujú bezpečnostné opatrenia pre kráľovu korunováciu naplánovanú na sobotu 6. mája. Buckinghamský palác potvrdil, že kráľ ani jeho manželka Kamila sa v čase incidentu v paláci nenachádzali. Polícia spresnila, že muža zatkla okolo 19.00 h miestneho času po tom, čo sa priblížil k palácovej bráne a hádzal na pozemok podozrivé predmety, údajne brokové náboje. Tie preskúmajú odborníci.

Prípad v súčasnosti nevyšetrujú ako teroristický čin, pokladajú ho za izolovaný incident súvisiaci s duševným zdravím. "Policajti okamžite zasiahli, muža zadržali a odviedli ho do policajnej väzby," uviedol policajný veliteľ Joseph McDonald vo vyhlásení. "Neprišli žiadne správy o tom, že boli vypálené náboje, a ani o zraneniach policajných príslušníkov či členov verejnosti," dodal.

Doplnil tiež, že policajti zostali na mieste činu, vytvorili v okolí kordóny a prebieha vyšetrovanie. Prípad sa stal len niekoľko dní pred slávnostnou korunováciou kráľa Karola III., ktorá je naplánovaná na sobotu v neďalekom Westminsterskom opátstve. V posledných dňoch sa aj Buckinghamský palác horúčkovito pripravuje na veľkú udalosť a do Londýna sa už zbiehajú turisti a zahraničné médiá - pôjde o prvú korunováciu v krajine od roku 1953, keď bola korunovaná kráľovná Alžbeta II.

Na slávnosť majú prísť do Spojeného kráľovstva desiatky členov kráľovských rodín, hodnostárov a hláv štátov. Pôjde zároveň o obrovskú policajnú operáciu. V sobotu sa Karol III. a kráľovná manželka Kamila odvezú na pozlátenom koči z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva, kde budú korunovaní. Manželia sa potom vrátia do paláca vo veľkolepom sprievode slávnostných vojenských oddielov. Následne sa objavia na balkóne a budú zdraviť priaznivcov.