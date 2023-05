Prezidentka Zuzana Čaputová (49) bude zastupovať Slovenskú republiku na sobotňajšej korunovácii britského kráľa Karola III. Na pozvanie kráľovského dvora ju bude sprevádzať partner Juraj Rizman (46), s ktorým už v piatok odletela do Londýna. Na túto výnimočnú udalosť má slovenská hlava štátu pripravené dva outfity.

Prezidentka spolu s partnerom odcestovali do Londýna už v piatok. V podvečerných hodinách sa s partnerom zúčastnia na slávnostnej recepcii podávanej kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci, ktorá sa koná pri príležitosti jeho korunovácie. „Zvolili sme šaty lady dĺžky v purpurovo-fialovej farbe, veľmi kráľovskej, ktorá sa k tej udalosti hodí, ale na samotnú korunováciu by to už celkom vhodné nebolo, pretože ide o kráľovskú farbu,“ vysvetľovala Katarína Strýčková, odborníčka na kráľovský protokol a etiketu v piatkovom Teleráne televízie Markíza.

Prezidentka sa pred začatím slávnostnej recepcie krátko vyjadrila aj novinárom. "Nachádzam sa v Londýne. Je tu slávnosť a udalosť, ktorá je výnimočná vzhľadom na to, že korunovácia kráľa Karola III. sa uskutočňuje po 70 rokoch. Je to veľká udalosť protokolárneho a diplomatického významu, pretože sa tu stretnú štátnici, hlavy štátov a monarchovia z takmer všetkých krajín sveta," uviedla Čaputová. Ako ďalej informovala, s partnerom Rizmanom práve smerujú na recepciu do Buckinghamského paláca. "Je mi cťou zastupovať Slovenskú republiku na takej významnej udalosti, akou je korunovácia nového britského kráľa Karola," uviedla tiež hlava štátu. Čaputová predviedla krásne purpurové šaty a zvolila si pre túto udalosť rozpustený účes. ŠATY PREZIDENTKY SI POZRITE VO VIDEU:

VIDEO: Čaputovú čaká recepcia podávaná kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci:

Prezidentka sa tiež vyjadrila k aktuálnej politickej situácii na Slovensku. "Včera mi bola doručená žiadosť ministra Vlčana o odobratie poverenia. Dnes tento istý prejav vôle neformálnou cestou doručil aj minister zahraničných vecí Káčer. V tejto situácii mám úplne jasno vo svojich krokoch. Verejne ich budem komunikovať po tom, ako ich preberiem s povereným premiérom Hegerom a s predsedom parlamentu Kollárom, a to čo najskôr po mojom návrate z Londýna," informovala Čaputová. VIAC VO VIDEU:

VIDEO: Čaputová v Londýne poskytla stanovisko k politickej situácii na Slovensku:

Prečítajte si tiež: