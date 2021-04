Zverejní Rusko tajnú zmluvu so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V? Údajne s tým nemá problém!

Ruská strana má súhlasiť so zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V. Uvádza to používateľský účet vakcíny Sputnik V na Twitteri. Odvoláva sa naň aj minister financií Igor Matovič (OĽANO) vo svojom statuse na sociálnej sieti.