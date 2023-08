V Hornom Zemplíne došlo k závažnému incidentu, pri ktorom musela žena spolu s 8-ročným synom vyskočiť z okna. Muž, ktorého polícia obvinila zapálil vchodové dvere bytu, kým matka s dieťaťom spali. Podľa všetkého sa jej agresor vyhrážal podpálením deň pred desivou udalosťou. Nikto však neveril, že to naozaj urobí. Na informácie upozornil portál noviny.sk.

Ako ďalej informuje spravodajský portál, žene sa mal obvinený muž vyhrážať najskôr slovne. Zo strachu sa ukryla u blízkych. Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ v Prešove priblížila, že "46-ročný Sninčan v byte na ulici Študentskej vulgárne nadával žene, že ju zapáli a podpáli. Žena z bytu z dôvodu obavy o život a zdravie odišla."

Podľa jej slov muž podpálil vchodové dvere bytu aj napriek tomu, že vedel o tom, že sa tam nachádza dieťa. "Následný požiar spôsobil zhorenie koženky na dverách, došlo aj k zadymeniu spoločných priestorov na chodbe," ozrejmila Ligdayová.

Žena sa rozhodla aj so svojim synom vyskočiť cez okno po tom, ako sa do bytu začal valiť dym a cez horiace dvere nebolo možné z bytu uniknúť. Hoci išlo o byt na prvom poschodí, vážne sa zranila zasahovať museli záchranári. "Sestra skočila cez okno vonku," opísali príbuzní poškodenej ženy.

"Pri udalosti došlo k zraneniu jednej osoby, ktorej zasahujúci hasiči poskytli do príchodu posádky RZP neodkladnú zdravotnú starostlivosť," povedala k incidentu hovorkyňa KR HAZZ v Prešove Miroslava Knišová.

Muža, ktorý spôsobil požiar už polícia obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania a poškodzovanie cudzej veci. Sudca Okresného súdu v Humennom obvineného uznal vinným z oboch prečinov.

"Súd obvinenému uložil nepodmienečný súhrnný trest odňatia slobody na jeden rok a jeden mesiac so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia," uviedla Ivana Petrufová, hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji.

Poškodenú ženu s nárokom na úhradu škody odkázal súd na civilný proces. Rozhodnutie okresného súdu je právoplatné.

Prečítajte si tiež: