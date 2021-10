Bola som už dvakrát na detektore lži, aj tak to nestačí! Tak hovorí odvolaná vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (UIS) Diana Santusová. Minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že nepostupovala podľa nariadenia rezortu. A návrat vyšetrovateľky do úradu podmienil práve vyšetrením na detektore lži.

Diana Santusová chcela podľa svojho tvrdenia 20. júla 2021 zadržať bývalých takáčovcov Petra Petrova a Mateja Zemana, ktorí sú dnes obvinení z ovplyvňovania vyšetrovania a z manipulácie výpovedí. Jej úkon sa nepozdával policajnému exprezidentovi Petrovi Kovaříkovi a prerušil ho. On už odstúpil a je obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Santusovú hneď v júli 2021 postavili mimo službu.

Podľa viacerých zdrojov má byť jej návrat do služby podmienený vyšetrením na detektore lži. Ona tvrdí, že ho absolvovala už dvakrát. Prvé 30. septembra v súkromnej bratislavskej firme, druhé 7. októbra v Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ). Oba výsledky mali podľa nej vyjsť v jej prospech. Podľa nich nie je zapletená v korupcii, neplnila žiadne politické úlohy a vykonávala si len svoju prácu a to v súlade so zákonom.

Po tom, čo sa Peter Kovařík stal obvineným, z funkcie prezidenta Policajného zboru odstúpil. Zdroj: EMIL VAŠKO

S výsledkami však zrejme nie je minister Mikulec spokojný. Vysvetľuje, že podľa nariadenia č. 58 z 30. 3. 2012 platí presný postup, ako sa overuje pravdovravnosť. „Vykonáva ho pracovisko v pôsobnosti Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru prostredníctvom osoby, ktorá absolvovala teoretický a praktický výcvik v oblasti forenznej psychofyziológie zameranej na overovanie pravdovravnosti a na túto činnosť má medzinárodne uznávaný certifikát,” píše sa v stanovisku ministerstva.

