Vláda SCHVÁLILA pozastavenie COVID automatu: VIEME, kedy bude opäť spustený!

Vláda na svojom online rokovaní v piatok schválila pozastavenie COVID automatu do 18. januára vrátane. Vyplýva to zo schváleného uznesenia, potvrdila to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.