Slovensko sa dnes prebudilo do rána plného zásahov polície. Tým najzásadnejším je obvinenie exministra vnútra Roberta Kaliňáka a oligarchu v pozadí Smeru Jozefa Brhela. Prípad by mal byť spojený s podplácaním bývalého prezidenta finančnej správy (FS) Františka Imreczeho, ktoré sa spomínalo už v kauze Súmrak, kde bol obvinený aj expremiér Robert Fico. Ten neostal len pri obhajobe Kaliňáka. Vraj má informácie, že zásahu NAKA sa má obávať aj on, Peter Pellegrini, Denisa Saková a dokonca aj politik, o ktorom by ste si to nepomysleli.