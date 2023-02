Príkaz na raziu vydala 1. decembra 2020 vyšetrovateľka Martina Babacsová. Súhlas dal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa. Išlo o kauzu kupovania nahrávok z prípadu Gorila, v ktorej bol obvinený finančník Jaroslav Haščák.

Advokát Marek Benedik upozorňuje, že Ústavný súd konštatoval nielen porušenia práv sťažovateľov, ale aj zrušil súhlas prokurátora s príkazom na prehliadku v Digital Parku.

Na Ústavný súd sa obrátila spoločnosť Penta Investments Limited, ale aj Penta Real Estate a Digital Park II. Teda vlastník budovy a nájomníci priestorov, ktoré pred vyše dvoma rokmi polícia prehľadala.

V Digital Parku zasahovalo Lyns Commando. Zdroj: archív

V náleze Ústavný súd konštatuje, že príkaz na prehliadku súvisel s trestným stíhaním začatým v júni 2015 za zločiny, ku ktorým malo dôjsť ešte v roku 2006. „Uplynutie nepochybne dlhej doby od začatia trestného stíhania a od údajného spáchania skutkov oslabuje dôvodnosť podozrenia, že podozrivé osoby budú mať veci dôležité pre trestné konanie. Tieto okolnosti však v príkaze vôbec neboli skúmané a absentujú v ňom akékoľvek okolnosti, z ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že po takom dlhom čase sa v priestoroch nachádzajú veci dôležité pre trestné stíhanie,“ zhodnotil senát v súčasnosti.

Sťažovatelia namietali, že „veci, ktoré mali byť prehliadkou získané, boli vymedzené vágne a neurčito“. Podľa polície mali hľadať „písomné dokumenty, listiny, podklady, poznámky“, ale aj „dátové nosiče, mobilné telefóny, SIM karty alebo iné elektronické zariadenia“. Súd upozorňuje, že „toto vymedzenie je celkom všeobecné“, pretože policajti neuviedli, kto má byť vlastníkom alebo užívateľom týchto vecí, čo majú obsahovať či z akého obdobia majú pochádzať.

Preto „prokurátor a vyšetrovateľ vytvorili pre vykonávateľa príkazu podklad pre lovenie akýchkoľvek dôkazov (fishing expedition)“. A ďalej súd vysvetľuje: „Pretože vykonávateľ príkazu môže hľadať a odňať akúkoľvek vec, ktorá sa mu hodí podľa jeho vlastného uváženia bez akýchkoľvek limitov… Vágne a príliš všeobecné vymedzenie vecí, ktoré mali byť zaistené, je znakom lovenia dôkazov a je vo vzťahu k právu na ochranu súkromia ústavne neudržateľné.“

„Vyšetrovateľka Martina Babacsová všeobecnou formuláciou príkazu vytvorila podmienky pre hľadanie a odňatie čohokoľvek, a to bez akýchkoľvek limitov, ktoré mali byť určené v príkaze,“ dodáva advokát Benedik. Preto bol priestor na „lovenie akýchkoľvek dôkazov“ jeden z dôvodov, prečo súd zrušil súhlas prokurátora s raziou.

Ústavný súd nevyhovel všetkým námietkam sťažovateľov. Skonštatoval však, že boli „porušené ich základné práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života“. Ako dodáva Benedik: „Nezákonnosť (protiústavnosť) prehliadky v Digital Parku II tak okrem generálneho prokurátora aj Ústavný súd. Je nepochybné, že k prehliadke v Digital Parku II nemalo nikdy dôjsť, a to bez nezákonnosť obvinenia Jaroslava Haščáka.“

Pripomína tak, že Haščák sa pre údajné obchodovanie s nahrávkami spravodajskej akcie Gorila dostal do väzby. Najvyšší súd ho naopak z väzby prepustil a ministerstvo spravodlivosti sa mu vlani začiatkom jesene v mene Slovenskej republiky ospravedlnilo.

Ako uviedol Benedik, sťažovatelia „zvážia, či si svoje práva uplatnia aj postupom podľa zákona za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.



Prečítajte si tiež: