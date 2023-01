Adam Lučanský (29), mladší syn nebohého expolicajného prezidenta Milana Lučanského, sa stále nezmieril s otcovou smrťou. Tvrdí, že to nebola samovražda. Otec bol vraj odvážny chlap, hrdina. Nezľakol sa, ani keď musel každé ráno najprv naštartovať auto, či tam nie je bomba... O podrobnostiach porozprával týždenníku PLUS 7 DNÍ.

Mladší syn bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51) hovorí, že s otcom vraj často debatoval o spoločenskom dianí či o policajnej práci. Robili to poza mamin chrbát, aby sa nezlostila. „Nechcela o tom nič počuť. Stačilo, keď videla, aký bol otec občas bez nálady,“ hovorí Adam Lučanský (29). Spochybňuje oficiálne závery, ku ktorým dospeli orgány činné v trestnom konaní pri vyšetrovaní otcovej smrti. Tie mali potvrdiť, ža sa koncom decembra 2020 počas väzby obesil v cele prešovského zariadenia na teplákovej bunde. „Mňa jednoducho nepresvedčili, že si otec sám siahol na život,“ konštatuje Adam Lučanský v rozhovore s Janou Šimíčkovou.

Po udalostiach z decembra 2020 ste sa stali najviditeľnejším členom rodiny zosnulého bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Sadla vám táto úloha?

Ešte som si na to celkom nezvykol, ale nechceli sme to nechať tak. Mama to celé veľmi ťažko prežívala, stačilo, že musela všetko vysvetliť mojej vtedy 13-ročnej sestre. Mám ešte staršieho brata, ale ten sa nechcel mediálne zviditeľňovať, takže to zostalo na mne.

Adam Lučanský. Zdroj: Jaroslav Novák

Kedy prišiel moment, keď ste si povedali, že vystúpite z úzadia?

Hneď po nešťastnej udalosti nás kontaktovali viacerí ľudia, lenže v tom čase bolo z toho všetkého také veľké haló, že sme nevedeli, komu môžeme dôverovať. Už vtedy však bolo jasné, že niektoré, nám relatívne blízke osoby pracujú proti nám, a preto sme sa do toho museli viac vložiť.

Čo znamená relatívne blízke osoby, máte na mysli niekoho konkrétneho?

Pre nás bolo veľmi prekvapujúce, že sme nemohli dôverovať ani advokátom. Nemali sme z nich dobrý pocit. Napokon, čosi naznačuje aj fakt, že ani po dvoch rokoch sa nám nikto z kľúčových ľudí ani raz neozval.

Na základe čoho ste im prestali dôverovať?

Ono to nebolo hneď. Samozrejme, v prvej fáze, teda po obvinení otca, sme im dôverovali, možno aj preto, že sme dostávali odpoveď, že všetko je v poriadku. Po tragických udalostiach však nastal zlom a my sme zistili, že vlastne nič nebolo v poriadku. Preto sme radšej všetkých vyseparovali.

Advokát Miroslav Radačovský zastupoval rodinu pri vyšetrovaní kauzy generál Lučanský. Zdroj: tasr/Jaroslav Novák

Vašu rodinu začal následne zastupovať bývalý sudca a súčasný europoslanec Miroslav Radačovský. Ako prišlo k tejto spolupráci?

On sám nás po známosti kontaktoval. Radačovský ako dlhoročný sudca sám zažil 90. roky a všetko s tým spojené, pričom veľmi dobre pozná pomery naprieč políciou a prokuratúrou. Aj jeho manželka ako bývalá prí­slušníčka Zboru väzenskej a justične stráže vie, ako to tam chodí.

Neobávali ste sa ísť do spolupráce s ním, možno aj z pohľadu mediálneho vnímania?

Mňa oslovilo práve to, že v minulosti nepostupoval tak, ako najmä médiá očakávali, a hľadal objektivitu tam, kde by ľahšie povahy podľahli tlaku, len aby sa vyhli lynču. Napríklad v pozemkovej kauze dnes už bývalého prezidenta Andreja Kisku, keď rozhodol v jeho neprospech napriek všeobecným očakávaniam, ba až predpojatosti verejnosti a médií.

Nemali ste pocit, že v prípade vášho otca sa Miroslav Radačovský angažuje najmä pre zbieranie plusových bodov u istej časti občanov?

Bolo to od začiatku jasné, aktuálne som už aj ja politicky aktívna osoba spolupracujúca s ľudmi okolo pána Radačovského.