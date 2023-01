Smer-SD ostro kritizuje termín volieb, ktorý preferuje dočasne poverená vláda Eduarda Hegera, a tým je 30. september. "Vláda, ktorá bola odvolaná kvôli neschopnosti, nemôže dostať ďalších deväť mesiacov vládnutia bez toho, aby Národná rada SR mohla ministrovi vysloviť nedôveru, alebo odvolať celu vládu," myslí si predseda Smeru-SD Robert Fico.

Smer následne pripomenul nedávne výroky lídra OĽaNO Igora Matoviča a jeho odôvodnenie, prečo majú byť voľby až koncom septembra. "Potrebujeme dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby vaše zločiny mohli vyšetrovať. Aj tie tri mesiace sa rátajú. My všetko pre to urobíme, aby ste sa nevrátili k moci a môžete slintať koľkokoľvek," povedal tento týždeň Matovič v parlamente s tým, že očakáva, že istí opoziční politici budú sedieť v Ilave, Leopoldove, či v iných podobných zariadeniach a nie v parlamentných laviciach.

VIDEO: Kaliňák BEZ SERVÍTKY: Táto SEDLAČ, ktorá obsadila dôležité orgány ochrany práva:

Následne Smer-SD prezentoval legálne získané nahrávky, ktoré majú byť dôkazom toho, že Daniel Lipšic ako advokát mal nadštandardné vzťahy nielen s kajúcnikmi, ale aj s vyšetrovateľmi NAKA a prokurátormi ÚŠP.

„No tak som sa stretol dneska s Lipšicom, podpísal som mu plnú moc a zajtra idem vypovedať. Lipšic všetko dohodol... Čo mi akože povedal Dano Lipšic, že aj keby, keby čo sa v krátkej dobe bude realizovať, že ich zoberú, tak v každom prípade mňa nebudú brať,...môže byť hocičo na mňa, a keby mi aj náhodou za niečo, tak že by v priebehu konania tam nejaká 206-tka (obvinenie) prišla, ale prinajhoršom by to skončilo podmienkou," hovorí na nahrávke známy kajúcnik Bernard Slobodník.

Na ďalšom zvukovom zázname hovorí kajúcnik Peter Petrov alias Tiger o tom, že prokurátor ÚŠP Ondrej Repa sa už dlhšie pozná s kajúcnikom Ľudovítom Makóom. „Viem že Šurek sa na mňa vyjadril dobre, povedal, že súhlasil, že uvedomil si, koľko som ja pomohol a pomáham...A potom mi to dalo význam, lebo však ten Repa sa s tým Makóm poznal aj predtým. A Mišo Šurek mu povedal, že spraví všetko, čo je v jeho silách, aby som bol okey," povedal Peterov.

VIDEO: Známi prokurátori ÚŠP z exponovaných káuz majú nadštandardné vzťahy s kajúcnikmi, tvrdí Smer-SD na základe nahrávok:

Tieto nahrávky podľa Smeru potvrdzujú, že špeciálny prokurátor Repa sa dôverne pozná s udavačom Makóm, ktorý mal dokonca priamo dávať pokyny prokurátorovi. "Z uvedeného je zrejmé, že obvinení boli v úzkom kontakte s prokurátorom ÚŠP, JUDr. Ondrejom Repom, pri plánovaní činnosti proti vyšetrovaciemu tímu Oblúk, a tento im poskytoval citlivé informácie o výsluchoch, ktoré boli vykonané na GP v živých trestných veciach a zároveň sa aktívne zaujímal o stav konania, čo je prinajmenšom neštandardné, keďže nebol v danej veci dozorovým prokurátorom," citovali na tlačovke úryvok z uznesenia Generálnej prokuratúry.

