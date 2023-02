O obžalovanom podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi a jeho volavke Alene Zsuszovej po zrušení oslobodzujúceho rozsudku znova rozhoduje ŠTS. Tí, ktorí vraždu sprostredkovali a vykonali, sú už odsúdení.

Teraz súd pojednáva o tom, či si Marian Kočner objednal vraždu, ktorá zmenila Slovensko a či stojí aj za prípravami vrážd troch prokurátorov - Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. V prípade dokázania viny im hrozí doživotie.

Cez cudzie prístupové údaje do databázy Sociálnej poisťovne mohol Kočner získavať údaje na diskreditáciu rôznych ľudí. „Ešteže systém Sociálnej poisťovne je stále deravý. Sa tam viem za tri minúty dostať," mal napísať Marian Kočner v roku 2018 Zsuzsovej cez aplikáciu Threema.

Na snímke príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky vykonávajú potrebné úkony v dome na Brezovej ulici v obci Veľká Mača, v ktorom došlo k dvojnásobnej vražde. Obeťami vraždy sa stali investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová. Zdroj: MICHAL SMRČOK

No a pred niekoľkými dňami počas dokazovania na súde preberali aj fotografiu, na ktorej je vyobrazená grid karta stiahnutá zo zaisteného mobilu obžalovaného. "Mohol sa prostredníctvom nej dostať do systému Sociálnej poisťovne a mohol v ňom lustrovať. Na niektorom z predošlých pojednávaní sa vykonával dôkaz, aké osoby tam lustroval," uviedol splnomocnenec rodiny zavraždeného novinára Peter Kubina.

Okrem Kuciaka tam lustroval aj prokurátorov, ktorých vraždu podľa obžaloby plánovali, a aj Martinu Kušnírovú. "Takže nebola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Oni veľmi dobre vedeli o koho ide. Dokonca si vymýšľali aj verziu, na koho by mohli jej vraždu hodiť," hnevá sa mama zavraždenej Zlatica.

"Vraj útok bol na Janka! A Martinka tam bola čo? Vrahovia si chodievali obzerať terén vopred, sledovali ich, veľmi dobre vedeli, že v dome bývajú obaja. Boli tam viackrát, na čo existujú aj dôkazy. Vedeli, že v dome nežije sám, nebola jeho náhodná známosť, žila pri svojom budúcom manželovi, snúbencovi. Zabijú ti dieťa a jednoducho ťa odstavia," zúri.

Kušnírová si však myslí, že na súde pribúdajú dôkazy o vine obžalovaných: "Ale ako to dopadne, je otázne. Nepáči sa mi jeden z prísediacich sudcov. Zapisuje si poznámky iba vtedy, keď advokáti našej strany dávajú návrhy. Bojím sa, či práve on nebude kameňom úrazu."

Investigatívny novinára a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018. Predtým sa mu v súvislosti s jeho prácou Kočner vyhrážal, Kuciak na neho podal aj trestné oznámenie, polícia však nekonala a vtedajší minister vnútra Róbert Kaliňák sa Kuciakovi vysmial do očí. Po protestoch v uliciach a pod nátlakom svoje funkcie opustili premiér, minister vnútra aj policajný prezident. Čoskoro sa blíži 5. výročie a vtedajší mocní sa zrejme znova dostanú k moci v predčasných voľbách.

Zlatica by si nebola pred piatimi rokmi pomyslela, že strane Smer znova narastú volebné preferencie: "Minule mi mladý muž rozprával, ako si vypočul nadávky od dôchodcu u lekára na vládu, že nič neurobila. Povedal mu, že on má tri deti a zarobí 600 eur. A keď je mu tak zle, že dostal 13. aj 14. dôchodok a ďalšie príspevky, tak nech ich vráti a čaká, čo mu dá Fico. Dedo sa otočil a skončila sa debata. Nechápem tých ľudí, nerozmýšľajú?"

Nitku suchú nenechá ani na bývalej vládnej koalícii: "Len sa hádajú a hádajú! Ako by vyzeralo, keby manželia sa nehádali doma, ale vynášali by to na verejnosť? Hotové čudo judo v každom druhom dome! Čo sa doma uvarí, má sa aj doma zjesť. Veď nemusia mať všetci rovnaké názory. Ale mali by sa hádať za zavretými dverami. Dať si po papuli a navonok to majú robiť ako Smer. Tí sa tvárili ako najlepšia partia, že všetko robia najlepšie. A ľudia im nemali dôvod neveriť!" Chybu vidí aj v tom, že nevyčistili všetky štátne inštitúciu od nominantov bývalej vlády.

S blížiacim sa výročím má Z. Kušnírová čoraz vyšší stres. Chystá sa na Slovensku premiéra filmu o Kuciakovi a naplánované sú ďalšie spomienkové akcie. "Už teraz viem, že zasa celé týždne neprehltnem jedlo. Jednoducho nemôžem. Som v takom nervovom vypätí." No teší ju, že sa do filmu dostala aj časť, ktorá možno mnohým zatvrdilým otvorí oči. Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Kauza Kuciak

Podľa obžaloby Kočner v lete 2017 požiadal Zsuzsovú, aby zariadila aj vraždu Žilinku, ktorý dozoroval trestnú vec v prípade Technopol servis a s ktorou Kočnera spájali. Aj likvidáciu Lipšica, ktorý v Technopol servis vystupoval ako advokát poškodených. Zsuzsová mala osloviť Andruskóa a odovzdať mu zálohu, no práca nebola vykonaná a tak záloha prešla na objednávku vraždy Kuciaka. Po nej si mal Kočner takým istým spôsobom objednať aj popravu Šufliarskeho.

