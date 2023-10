Fico hovoril v takmer 16-minútovom videu nielen o tom, aké má so Slovenskom plány, ale zameral sa aj na analýzu toho, prečo podľa neho voľby 30. septembra dopadli víťazstvom práve jeho strany. Hneď v úvode sa to pokúsil vysvetliť prostredníctvom príbehu o pokazenom autobuse. Jeho pointa spočíva v tom, že pokazeným autobusom plných prváčikov je hnutie PS. Príbeh, ktorého hlavným hrdinom je odvážny a úprimný prváčik, ktorý sa nervóznemu vodičovi snaží vysvetliť, že pokazený nie je karburátor či klinový remeň, ale autobus je pokazený celý, má podľa Fica ilustrovať situáciu pred voľbami aj po nich. „Nie. Nie, priatelia z takzvaných hlavných médií, vám sa pokazil celý autobus, celé Progresívne Slovensko, ktoré ste tak nekriticky propagovali a podporovali. Keby takúto podporu mal Smer, tak máme vo voľbách nie 23, ale 35 percent. Vyslali ste do politickej súťaže totálne pokazený autobus menšinového názoru plného nezmyslov o homosexuáloch, troch záchodoch legalizácii narkotík. A snažili ste sa slovenskú verejnosť presvedčiť, že ide aj o ich názor, názor väčšinový. Ale ľudia, ako sa už stokrát potvrdilo, majú vlastnú hlavu a nedovolia, aby niekto vygumoval zdravé názory na rodinu, sexuálne vzťahy, na tradície a historické korene," odkázal vo videu Fico svojim neprajníkom. Kritikom tiež vysmial, že „nemali dobrú ponuku pre Slovensko a že program Progresívneho Slovenska a SaS na Slovensku na celej čiare prehral."

Fico o Soltészovi: Najskôr mu niekto buchne panvicou po hlave

Líder Smeru ponúkol odkaz aj pre niektoré verejné známe osoby, ktoré výsledok volieb kritizovali a nešetrili v tejto súvislosti výčitkami smerom k slovenských voličov. Padlo napríklad meno dnes už bývalého jojkárskeho novinára a autora bestsellerov Sviňa a Mäso Arpáda Soltésza, ktorý na svojom Facebooku oznámil, že sa po výsledku volieb odsťahoval zo Slovenska. A tak niekoľko štipľavých poznámok si Fico neodpustil ani na jeho adresu. „A takto na diaľku do zahraničia pozdravujem kontroverzného novinára Soltésza, ktorý na protest proti volebným výsledkom odišiel zo Slovenska, ako keby tu niekomu chýbal," vyhlásil ironicky šéf Smeru a pridal aj „manuál", ako by sa mal Soltész správať v cudzine: „A odporúčam mu, aby aj v zahraničí šíril nezmysly, že každý, kto volí inak ako si želá on, je chorý, lebo za chorobu označil 75% slovenského elektorátu, ktorý nevolil Progresívne Slovensko aj SaS. Najskôr mu niekto buchne panvicou po hlave, aby sa on veľký demokrat, spamätal."

Vášáryová a Šimečka starší sú podľa Fica odutí kaviarenskí mudrlanti

Podobný odkaz adresoval Fico aj bývalej herečke a exdiplomatke Magde Vášáryovej, ktorá, ako denník Plus JEDEN DEŇ nedávno informoval, rovnako ťažko niesla volebný triumf Smeru. A to až natoľko, že voličov strany Roberta Fica označila za spodinu. Pri Vášáryovej trojnásobný expremiér spomenul aj otca lídra PS Michala Šimečku. Ten je takisto známym kritikom Smeru a voličov, ktorí dali hlas koncom septembra Ficovi označil za nedemokratických. „A to isté odporúčam aj pani Vášáryovej či tatovi Šimečku nech skúsia v Českej republike, alebo niekde inde povedať voličom, ktorí volili inak ako oni, že sú spodina, alebo že nie sú demokratickí... A títo ľudia hovoria o sebe, že sú nejaké elity. Elitou pre nás sú na Slovensku Slováci, ktorí majú radi Slovensko a majú zdravý názor a nie títo odutí kaviarenskí mudrlanti," nešetril kritikou verejne známych ľudí Fico.

Kritizoval aj majiteľov prieskumných agentúr

V obsiahlom videokomentári povedal líder sociálnych demokratov zo Súmračnej ulice v Bratislave aj niekoľko slov k tomu, ako sa vyvíjajú rokovania o zostavení novej vlády. Fico totiž ako prvý už dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej poverenie, aby debaty s potenciálnymi koaličnými partnermi oficiálne začal.

„Všetkým je jasné, že urobím všetko pre vznik novej vlády a tak rokujem od rána do večera. A keď si večer prečítam, alebo pozriem takzvané mienkotvorné médiá, musím skonštatovať, že si všetko ale že úplne všetko o zostavovaní vlády vymýšľajú prakticky nič z toho, čo uverejňujú, nie je pravda. Sú to také isté hlúposti ako prieskumy renomovaných prieskumných agentúr zverejnené ihneď po ukončení sobotňajších volieb, byť majiteľom týchto agentúr prepadnem sa od hanby, ale oni sa bez hanby ďalej vytŕčajú v médiách a komentujú veci, ktorým ako sa zdá, vôbec nerozumejú. Ubezpečujem vás, že keď bude všetko dohodnuté, čo má byť dohodnuté, budete presne informovaní. Nateraz mi držte palce," odkázal Fico svojim fanúšikom.

Aj o tom, kedy členstvo v EÚ stráca vraj zmysel

Vo videu toho povedal oveľa viac. Venoval sa napríklad krokom úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, zahraničnej politike a plánom, ktoré má so Slovenskom, ak sa mu podarí zostaviť nový kabinet. Pripomenul napríklad aj červené čiary Smeru v súvislosti s politikou EÚ, kde sa čoraz hlasnejšie diskutuje o zrušení práva veta, čo by stavalo do nevýhodnej pozície menšie členské krajiny Únie. „Poviem to na plné ústa, ak nám zoberú právo veta, celú Európsku úniu budú riadiť len Nemecko a Francúzsko. A my sa budeme len nemo prizerať a realizovať rozhodnutia, s ktorými absolútne nesúhlasíme. Bez práva veta stráca členstvo v Európskej únii význam," zdôraznil Fico. Pripájame celé video jeho povolebného vyhlásenia.

