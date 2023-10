V najbližších dňoch sa chce prezidentka Zuzana Čaputová stretnúť s lídrami politických strán. „Ukáže sa, ktoré strany budú schopné nájsť väčšinu v parlamente pre podporu svojej koalície,“ povedal prezidentka tesne predtým, ako má odovzdať poverenie na zostavenie vlády Robertovi Ficovi zo strany Smer-SSD.

„Ústavnou tradíciou na Slovensku je poveriť zostavením novej vlády predsedu strany, ktorá získala vo voľbách najvyšší počet hlasov voličov,“ pokračovala Čaputová s tým, že Smer získal vo voľbách najviac voličských hlasov.

Čaputová podčiarkla, že poverenie bude časovo ohraničené, neuviedla však, aký čas dáva Ficovi na zostavenie vlády. Zvykom pritom je, ako povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ odborník na ústavné právo Eduard Bárány, aby bola nová vláda známa do prvej ustanovujúcej schôdze Národnej rady. Tú musí hlava štátu zvolať do tridsiatich dní.

Dnes sa Čaputová stretne aj s Michalom Šimečkom, predsedom hnutia Progresívne Slovensko, ktoré vo voľbách skončilo druhé. V utorok ráno prijme Petra Pellegriniho z Hlasu. „V nasledujúcich dňoch budú pokračovať stretnutia s ďalšími lídrami,“ dodala prezidentka.

Zhodnotila, že voľby boli demokratické a zákonné. „Mali pomerne vysokú účasť, a teda ich výsledky o to lepšie odzrkadľujú názory, nálady a hodnoty spoločnosti,“ povedala hlava štátu.

„Vláda, ktorá z volieb vzíde, vždy reprezentuje isté názorové centrum. Vôľa ostatných bude zastúpená opozičnými stranami,“ vyhlásila s tým, že zložením vlády sa pre opozičné strany začne „dôležitá úloha kontroly vlády a ďalších inštitúcií“.