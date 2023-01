RTVS pripravila bohatý televízny a rozhlasový program k oslavám 30. výročia Slovenskej republiky. V sobotu ho odvysielala Jednotka v priamom prenose z budovy Slovenského národného divadla. Moderátormi boli Alena Heribanová a Ján Žgravčák. V hľadisku sedeli takmer všetky naše politické špičky.

Príhovor Borisa Kollára bol poriadne dlhý. Zdroj: RTVS

V programe, ktorý mal takmer dve hodiny, zazneli klasické hudobné diela aj moderné skladby v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša, predstavili sa operní speváci Slávka Zámečníková a Pavol Remenár, Lúčnica, Jana Kirschner, Štefan Štec, skupina No Name, Katarína Knechtová a ďalší. Niektorí politici to však s rečou poriadne naťahovali... Niet divu, že tá mladšia generácia, ktorá v hľadisku sedela, sa až tak dobre nebavila... Reč je hlavne o dcére Borisa Kollára Alexandre Horňákovej. Tá zahviezdila v nádhernej červenej róbe, no vždy, keď ju brala kamera, pôsobila, že by bola zrejme niekde úplne inde. Kým všetci okolo zakaždým nadšene tlieskali, ona držala ruky dole a tlieskala iba štýlom, aby sa nepovedalo... Aj z výrazu jej tváre bolo jasné, že ju tento program veľmi nebaví... Niet sa ani čomu diviť, v hľadisku bola určite najmladšia.

Prečítajte si tiež: