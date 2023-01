Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čím politici k jej budúcnosti prispievajú. Ohrozením nie je samotná rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Apelovala pritom na jednotu a upozornila na negatívne dôsledky konfliktov a rozdeľovania spoločnosti. "Pohľad naspäť, do našej novodobej histórie hovorí jasne, že na rozdeľovaní spoločnosti, nenávisti a zlobe nemožno nič pozitívne postaviť. Že okrem krátkodobých politických ziskov z nej nič prospešné nevyrastie," upozornila. Za dôležité označila to, ako s rozdelenou spoločnosťou nakladá politická reprezentácia, či je to v záujme umenšovať spory a viesť dialóg, alebo naopak.

Čaputová vyzvala, aby sa tridsiaty rok samostatnosti SR napĺňal skutkami, ktoré nadviažu na to najlepšie, čo sa nám podarilo dosiahnuť. "Vyvarujme sa chýb, z ktorých sme mohli už dávno vyrásť, vrátane politických konfliktov," apelovala hlava štátu a vyzvala k sústredeniu sa na to, čo spoločne vytvárame. "Aj to môže byť náš príspevok Slovensku, ktorý zhodnotí aj história ako prejav našej zrelosti," dodala.

V súvislosti s výročím SR skonštatoval predseda parlamentu Boris Kollár, že možno práve mierové rozdelenie bez vonkajších zásahov sa podpísali na trvácnosti nášho súčasného politického usporiadania. Odmietol zneisťovanie občanov tým, že rozdelenie federácie prebehlo bez referenda. "Občana to frustruje a dané tvrdenie je pre vznik samostatnej SR úplne irelevantné. Buďme hrdí na to, že máme svoju samostatnú republiku, budujme a chráňme si ju!" podčiarkol.

Apeloval na diskusiu o budúcnosti krajiny, mieste národa v Európe či nastavení spoločenského poriadku. Ľudí podľa neho nezaujíma, aké náboženstvo a ideológiu politik vyznáva, ale čo chce urobiť a či je toho schopný. "Výročie však uplynulo. Oslavy sa budú končiť. Teraz by sme si mali vysúkať rukávy, aby sme občanovi dokázali, že nám nejde primárne o osobný prospech, ale o celospoločenský posun dopredu. Ak na to treba voľby, tak treba vykonať voľby," dodal na záver.

Slávnostnej udalosti sa zúčastnili mnohé politické špičky.

