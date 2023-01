Revolučný rok 1989 a obdobie po ňom znamenal aj zmeny v štátnom usporiadaní. Mohutný Sovietsky zväz, spojenie 15 republík, sa v roku 1991 rozpadol na jednotlivé národné štáty. Rovnako tak v roku 1992 skončila rozdrobená na viaceré krajiny aj Juhoslávia.

V bývalom Československu sa podobné snahy prejavili na jar roku 1990 tzv. pomlčkovou či spojovníkovou vojnou. Z vtedajšieho názvu Československá socialistická republika najprv na návrh prezidenta Václava Havla vypadlo slovo socialistická, potom si Slováci vymohli zmenu názvu na Česká a Slovenská Federatívna Republika, zjednodušene Česko-Slovensko.

Rozpad ako dohoda víťazov volieb

Vladimír Mečiar a Václav Klaus počas stretnutia českej a slovenskej vlády v Javorine v roku 1992. V tom roku uzavreli zmluvu o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Zdroj: Profimedia

Ani pomlčka či spojovník spoločnú republiku nezachránili. V roku 1992 vo voľbách na Slovensku vyhralo HZDS s predsedom Vladimírom Mečiarom, v Česku zvíťazila ODS na čele s Václavom Klausom. HZDS a Mečiar žiadali „konfederáciu alebo rozdelenie“, ODS a Klaus šli do volieb s heslom „spoločný štát alebo rozdelenie“.Je pochopiteľné, že práve títo dvaja politici boli za dohodou o rozdelení spoločného štátu.

Jedným z odporcov rozdelenia federácie bol prezident Václav Havel - na foto so slovenským politikom Jánom Langošom. Zdroj: Tasr

Nepomohol odpor prezidenta Václava Havla a rozdelením motivované odstúpenie z funkcie. „To, že sa nám nepodarilo vytvoriť demokratickú, spravodlivú federáciu, založenú na rovnoprávnosti oboch členov, v ktorej by sa všetci cítili dobre, federáciu, ktorá by mala základ v novej demokratickej federálnej ústave, to považujem za veľký neúspech nás všetkých,“ povedal.

Treba priznať, že obe krajiny na začiatku samostatnosti začínali na trochu inej štartovacej čiare. V Česku bol vyspelejší a rozvinutejší priemysel, aj odborníkov a špecialistov mali viac. My sa snažíme, ale Česi majú stále navrch a zaostávame za nimi.

