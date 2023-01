Už 30 rokov je Slovenská republika samostatným štátom. Po rozdelení Česko–Slovenska v roku 1993 sme to nemali najjednoduchšie, spočiatku ekonomika šla dole a ľudia sa báli, či z platov vôbec vyžijú. Dnes je situácia lepšia, za priemernú mzdu toho kúpime viac ako pred 30 rokmi. Lenže zároveň sa výraznejšie zadlžili domácnosti aj štát.

Na vývoj Slovenska po rozdelení spoločného štátu sa pozreli analytici Národnej banky Slovenska. Naša štartovacia pozícia nebola vôbec ideálna, veď v roku 1995 hrubý domáci produkt (HDP) Slovenskej republiky na obyvateľa v parite kúpnej sily nedosahoval ani polovicu krajín dnešnej európskej 27-čky. Výrazne sme zaostávali aj za Českom, ktoré už vtedy dosahovalo 77,9 % úrovne krajín EÚ 27.

Až medzi rokmi 2000 a 2010 sme si polepšili, keď sme dosiahli v tvorbe hrubého domáceho produktu 76,7 % priemeru EÚ 27 a zhruba 90 % českej úrovne. Lenže po roku 2010 slovenská ekonomika znova stratila dych a v posledných rokoch stagnujeme.

S rastom HDP sa zvýšila priemerná mzda aj priemerný dôchodok. Zdroj: Tatiana Michalkova

Vďaka rastu HDP vzrástla aj priemerná mzda – medzi rokmi 1993 a 2021 sa zhruba zdvojnásobila. Podobne priemerný starobný dôchodok dosiahol zhruba 1,9-násobok úrovne z roku 1993. Žiaľ, slovenské mzdy a dôchodky zaostali za vývojom v Česku, keď česká priemerná mzda v roku 2021 bola až 2,5-krát vyššia než v roku 1993.

Rozdiel v priemernej mzde v roku 1993 a v roku 2021 je možné vyjadriť aj počtom tovarov, ktoré si za ňu človek mohol kúpiť. Z tohto pohľadu bola kúpyschopnosť v roku 2021 výrazne vyššia ako v roku 1993. Vtedy, napríklad, priemerná mzda nestačila ani na kúpu jedného televízora, v roku 2021 sme si za priemernú mzdu mohli kúpiť hneď dva televízory. Isteže, v roku 2022 vojna Ruska na Ukrajine a prudký rast cien spôsobili, že tento stav sa o niečo zhoršil.

Takisto treba pripomenúť, že síce reálna mzda vzrástla a môžeme si dovoliť za ňu kúpiť viac ako pred 30 rokmi, ale zároveň sú slovenské domácnosti aj viac zadlžené. Podľa dostupných údajov narástol ich dlh od roku 1995 o 30 percentuálnych bodov. Spomedzi krajín V4 je u nás dlh domácností najvyšší, no v porovnaní s krajinami ako Nemecko či Fínsko je nižší.

Máme síce vyššie mzdy a viac si za ne kúpime, ale takisto sa oveľa viac zadlžujeme. Zdroj: Poštová Banka

Nezadlžujú sa však len slovenské domácnosti, ale aj štát. V roku 1995 sme mali verejný dlh niečo málo vyše 20 % HDP. Odvtedy narástol 3-násobne. Za rok 2021 bol verejný dlh Slovenskej republiky 63,1 % DPH, čo už presahuje predpísanú maastrichtskú hranicu stanovenú na 60 percent DPH. Aj v Českej republike sa verejný dlh zvýšil. V roku 1995 bol 13 % HDP, v roku 2021 takmer 42 % HDP. Napriek tomu je výrazne nižší ako u nás.

Otázne je, čo urobí so situáciou v Slovenskej republike prijatý štátny rozpočet. Ten totiž ráta s deficitom na úrovni 6,44 % hrubého domáceho produktu, pričom vlani to bolo necelých 5 %. Ministerstvo financií však očakáva za rok 2022 pokles verejného dlhu na 59,4 % HDP, v roku 2023 by mal podľa rezortu dokonca klesnúť pod 58 % HDP.

