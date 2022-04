Zber odpovedí do ankety, ktorá bola zverejnená v printovom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ a zároveň na webe pluska.sk, sme začali 25. februára a skončili 22. marca 2022. Za necelý mesiac prišlo 18 783 odpovedí. Z výsledkov vyplýva, že až 92 percent ľudí, ktorí anketu vyplnili, sa zúčastnilo na parlamentných voľbách vo februári 2020. Čitatelia priznali, že až 26 percent z nich vhodilo do urny volebný lístok Smeru-SD. Druhé skončilo OĽaNO s Igorom Matovičom, ktorého v roku 2020 volilo 19 percent čitateľov denníka, a na treťom mieste so ziskom 9 percent skončila SaS. Uplynulé dva roky a s nimi spojený politický vývoj v našej krajine však poriadne zamiešali karty, čo sa odzrkadlilo aj v našej ankete. Ukázalo sa, že 59 percent respondentov je so svojou voľbou spokojných, zatiaľ čo 28 percent svoje rozhodnutie oľutovalo.

Kto by sa teda stal podľa čitateľov denníka Plus JEDEN DEŇ víťazom, ak by sa voľby konali dnes? Až u 31 percent ľudí zvíťazil Smer-SD, druhé miesto patrí mimoparlamentnému Hlasu-SD s 22 percentami a tretia skončila prekvapivo strana Republika. Tú by volilo 10 percent. Vládne strany OĽaNO a SaS skončili na delenom štvrtom mieste so ziskom 9 percent. „V prvom rade to netreba vnímať ako reprezentatívnu vzorku voličov," povedal politológ Radoslav Štefančík s dôvetkom, že to vypovedá o našich čitateľoch. „Ale v takom prípade pozitívne hodnotím prístup redakcie, ktorá nepodlieha voličským náladám svojich čitateľov, ale pristupuje k témam nadstranícky,“ uviedol. “Tým obrovským počtom ľudí, ktorí sa zapojili, je to určite veľmi zaujímavé. Naznačuje to už potenciálne trendy,” dopĺňa sociológ Michal Vašečka.

V súvislosti s víťazstvom v ankete sme oslovili aj Smer-SD. „Strana Smer-SD sa štandardne nikdy nevyjadruje k výsledkom prieskumov,“ uviedol hovorca Ján Mažgút. Väčšou ochotou komunikovať však štandardne disponuje dlhoročná a zakladajúca členka strany Monika Beňová. „Ak by takto voľby dopadli, bol by to skvelý úspech. Počkajme si však s pokorou na reálne výsledky. Voliči celkom určite reflektujú najmä témy v sociálnej oblasti a tiež náš racionálny postoj vo vzťahu k ekonomickým záujmom a potrebám Slovenska a jeho občanov,“ povedala pre náš denník. Po nedávnej a pravidelnej kritike Republiky a jej možného spájania sa so Smerom po voľbách uviedla len toľko, že sa „zrejme preskupili ich pôvodní voliči z ĽSNS“. Vedenie strany Hlas-SD odmietlo výsledok ankety komentovať.

