Slovenskí politici s obľubou tvrdia, že ich nemusí hodnotiť žiaden politológ, pretože im vysvedčenie za odvedenú prácu vystavia samotní občania. Vyše 18-tisíc z nich to tak aj najnovšie urobilo prostredníctvom veľkej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ. Séria otázok týkajúca sa vývoja politického diania na Slovensku od parlamentných volieb z februára 2020 priniesla veľmi zaujímavé, miestami až šokujúce výsledky.

Dva roky od volieb, ktoré mali zmeniť celé Slovensko, sú za nami. A podľa očakávania, mnohé veci v krajine sa výrazne zmenili. Azda nikdy sa u nás nekonalo toľko zásahov a akcií Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) proti najvyšším predstaviteľom justície či polície. Zároveň sme nikdy neboli svedkami toľkých nezhôd medzi koaličnými partnermi, ako je to v prípade strán OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí a, žiaľ, azda nikdy nebola spoločnosť na Slovensku tak veľmi polarizovaná

Archívne video: Reakcia Igora Matoviča na prvé výsledky z volieb

Veľkú mieru na tom nesie dlhotrvajúca pandémia koronavírusu a najnovšie aj téma vojny na Ukrajine. Všetky tieto skutočnosti výrazne ovplyvnili mienku slovenských voličov, ktorí sa zapojili do ankety denníka Plus JEDEN DEŇ. Spustili sme ju iba deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, čiže 25. februára, a ukončili 22. marca. Ľudí sme sa v nej pýtali na niekoľko otázok, okrem iného aj na celkovú spokojnosť so súčasnou vládou, na to, ktorá zo strán koalície ich najviac sklamala a koho by volili dnes.

Do ankety denníka Plus JEDEN DEŇ sa mohol zapojiť ktokoľvek a na rozdiel od klasických prieskumov nejde o výber reprezentatívnej vzorky. Ten sa však zvyčajne robí zhruba na tisícke respondentov. Naša anketa bola v internetovom priestore vyplnená 18 353-krát a do redakcie nám prišlo aj 430 hárkov vyplnených ručne, čo do značnej miery zvyšuje jej relevanciu. Tú mimochodom potvrdzuje aj predchádzajúca veľká anketa, ktorú sme robili od 12. do 23. decembra 2019. Zapojilo sa do nej 10 607 našich čitateľov.

VOĽBY 2020 - OĽANO Zdroj: MICHAL SMRČOK

Zaujímavosťou je, že išlo vôbec o prvý prieskum, z ktorého vzišiel ako možný víťaz volieb Igor Matovič a jeho OĽaNO. „Nie je to reprezentatívna vzorka, nie je to výskum, ale tým obrovským počtom ľudí, ktorí sa zapojili, je to určite veľmi zaujímavé. Naznačuje to už potenciálne trendy, ktoré by však bolo potrebné overiť reprezentatívnym výskumom," zhodnotil najnovšiu anketu sociológ Michal Vašečka.

Potešujúcou správou je, že Slováci na demokratický systém volieb nezanevreli a drvivá väčšina sa podľa odpovedí do parlamentných volieb v roku 2020 zapojila. O to zaujímavejšie je s odstupom dvoch rokov sledovať, ako a či svoje rozhodnutie čitatelia denníka Plus JEDEN DEŇ oľutovali. Už v najbližšom vydaní sa dozviete odpoveď nielen na túto otázku, ale aj to, ktorá strana by sa stala víťazom, ak by sa voľby konali dnes.

