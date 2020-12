Na to, že sa Slovensko nachádza vo vážnej epidemickej situácii, upozoňoval minister zdravotníctva už minulý týždeň. Teraz unikli z ministerstva tajné informácie, ktoré hovoria o tom, že tvrdý lockdown, ktorý momentálne rezonuje spoločnosťou, by mohol prísť skôr, ako sme si všetci mysleli.

Po tom, ako sme vás dnes informovali o uniknutom materiáli ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorý opisuje epidemický semafor, sa dnes dostali do médií ďalšie informácie, ktoré ešte neboli verejnosti odprezentované.

Má ísť o tvrdé bezpečnostné opatrenia, ktoré by údajne mali platiť už od štvrtka 17. decembra. Týkajú sa rázneho obmedzenia pohybu ľudí a stretávania sa. Koniec týchto opatrení by mal byť nastavený až na 10. januára 2021, čo by znamenalo ich platnosť viac ako tri týždne.

Opatrenia, ktoré by mali platiť pre celé Slovensko, majú zahŕňať napríklad zákaz vychádzania, zákaz osláv a večierkov, či zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti, čo sa týka najmä silvestrovských osláv. Zakázané by mali byť dokonca aj návštevy lyžiarskych stredísk či ubytovacích zariadení.

Uniknutý semafor

