Do tretice všetko dobré? Slovensko má v poradí už tretí scenár pravidiel, ako sa má riadiť život v krajine v závislosti od vývoja pandemickej situácie. Dokument unikol do médií ešte skôr, ako ho minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) stihol oficiálne predstaviť verejnosti. Ak by sme sa ním riadili už dnes, krajina by bola v tvrdom lockdowne!

Prvý pandemický plán predstavilo ministerstvo zdravotníctva ešte v auguste. V praxi sa však aj tak opatrenia menili a prijímali po rozhodnutiach ústredného krízového štábu a neskôr podľa odporúčaní pandemickej komisie. V novembri potom predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby pripravil nový súbor opatrení. Jeho Semafor zdravia odporúčal sprísňovať a uvoľňovať opatrenia individuálne v regiónoch. Súbežne s ním vypracovalo ďalší plán aj ministerstvo zdravotníctva. Odborníci vtedy navrhli, aby sa z oboch scenárov vybralo to najlepšie a zakotvilo v jednom semafore.

Ten sa už, zdá sa, rysuje na ministerstve zdravotníctva. Podrobnosti Krajčího automatu zverejnili v pondelok Aktuality.sk a Denník N skôr, ako ho minister stihol predstaviť verejnosti. Má sedem úrovní, odstupňovaných podľa farieb od zelenej po čiernu.

Ak by sme sa ním riadili dnes, Slovensko by bolo v najkritickejšej čiernej fáze. Potvrdilo to ešte v piatok ministerstvo zdravotníctva po rokovaní pandemickej komisie. „Napĺňajú sa limity na IV. stupeň varovania. Priemerný počet prípadov ostatné 3 dni prekračuje 5 000. Úmrtnosť v nemocnici prekračuje 20 %,“ informoval rezort v tlačovej správe.

V praxi by to znamenalo, že má platiť zákaz vychádzania s výnimkami, do školy by mali chodiť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ako zdravotníci, policajti, hasiči či štátni zamestnanci. Zatvorené by mali byť všetky obchody okrem potravín a drogérií, zakázané by mali byť aj všetky bohoslužby, ale aj lyžovačky.

O každom prechode do ďalšej fázy a sprísňovaní opatrení rozhodujú tri základné kritériá: Priemerný počet nových prípadov za 7 dní, počet hospitalizovaných pacientov a reprodukčné číslo, ktoré ukazuje, ako rýchlo sa vírus šíri. Ak aspoň dva z troch indikátorov dosiahnu stanovené limity, tak celá krajina prechádza do vyššieho stupňa rizika a bude sa riadiť celoplošnými opatreniami. Kritériá sa majú prehodnocovať vždy vo štvrtok, sprísnenie opatrení bude možné od nasledujúceho pondelka.

Naopak, k uvoľňovaniu opatrení bude dochádzať pomalšie. Potrebné bude dosiahnuť všetky tri kritériá a zjemnenie môže prísť až po 14 dňoch, od prehodnotenia situácie.

Ak sa situácia na celom Slovensku zlepší, bude možné prijímať aj regionálne opatrenia. Hranicou je priemerný denný prírastok 1000 nových prípadov za 7 dní, reprodukčné číslo na úrovni 1,1 a maximálne 1500 počet hospitalizovaných pacientov. Pritom v pondelok sme mali až 2230 hospitalizovaných, čo je najviac od vypuknutia pandémie.

