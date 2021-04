Ministra obrany a náčelníka Generálneho štábu si pozvala do paláca prezidentka, aby sa informovala nielen o pripravenosti slovenskej armády. Zaujímal ju aj dosah udalostí s ruskými špiónmi v Česku na našu krajinu. Hoci minister Naď zvolil elegantný oblek a vyzeral ako zo škatuľky, generál Zmeko pôsobil, ako by sa vrátil práve z kasární.

Za všetko však môže núdzový stav. To potvrdil aj hovorca z Kancelárie prezidentky SR Martin Strižinec. V čase vyhlásenia núdzového stavu sú totiž ozbrojené sily uvedené do vyššieho stupňa bojovej pohotovosti. „Celá záležitosť má jednoduché vysvetlenie," odkázal hovorca prezidentky. „Vzhľadom na to, že v súčasnosti je na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav, ozbrojené sily boli uvedené a sú udržiavané vo vyššom stupni bojovej pohotovosti. Počas vyšších stupňov bojovej pohotovosti je nariadené pre všetkých príslušníkov ozbrojených síl nosiť bojový odev, teda tzv. maskáče," vysvetlil Strižinec.

S tým úplne nesúhlasí odborník na protokol Marek Trubač. „Rovnako ako pán Zmeko aj pani prezidentka ako hlavná veliteľka ozbrojených síl vlastní maskáče, no v maskáčoch ho nevíta. Myslím, že takýto odev patrí tam, kde sa máme maskovať a teda na výcvikové stredisko Lešť či do priameho boja. V tomto prípade by generálovi určite svedčala slávnostná uniforma, ktorá je elegantná a určená práve na tieto príležitosti. Osobne si myslím, že maskáče patria do terénu,” uviedol Trubač.

Stretnutie Zuzany Čaputovej s Jaroslavom Naďom a Danielom Zmekom. Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

S úctivejším outfitom k hlave štátu súhlasí aj protokolistka Božena Volková, podľa ktorej mohol zvoliť slávnostnú uniformu. „Tá je určená na kladenie vencov, mimoriadne udalosti, oslavy, vojenské prehliadky, ale aj na udalosti na diplomatickej úrovni, akou je napríklad návšteva prezidentky," vysvetľuje Volková.

Minister obrany s generálom počas utorkovej návštevy prezidentku informovali, že napriek veľkému rozsahu zapojenia ozbrojených síl do riešenia pandémie sa podarilo udržať úroveň ich operačnej pripravenosti. Na jej udržanie a postupné zvyšovanie je však potrebné, aby už prešli z plnenia asistenčných úloh do režimu prípravy a výcviku vrátane medzinárodných cvičení. Okrem toho sa prezidentka zaujímalo o stav zabezpečenia našich muničných skladov v súvislosti so situáciu v Česku.

Témou stretnutia boli aj obavy v ozbrojených silách, ktoré vyvoláva nárast vojenskej prítomnosti ruských vojsk na ukrajinsko-ruských hraniciach. „Všetci spolu sme sa zhodli, že takéto narastanie vojenskej prítomnosti na východnej hranici Ukrajiny je neštandardné a prispieva k nestabilite na Ukrajine aj v celom našom regióne. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby bezpečnostné prostredie Ukrajiny bolo pokojné, stabilné a predpokladateľné," konštatovala Čaputová.

Núdzový stav Núdzový stav možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možno počas neho v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len s podmienkou, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia ľudí.

