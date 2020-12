"Pán Mikas by mohol rozhodnúť o tvrdom lockdowne pre vládu a parlament. Myslím, že by im pauza prospela. Ak nie im, nám určite,"napísala bývalá premiérka Iveta Radičová na sociálnej sieti v reakcii na dnešnú tlačovú besedu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) po zasadnutí pandemickej komisie, ktorá navrhuje zaviesť na Slovensku tvrdý lockdown.

Pandemická komisia navrhne zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce, do školy, či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií.

Kedy by malo k sprísneniu lockdownu dôjsť, závisí podľa šéfa rezortu zdravotníctva od rozhodnutia vlády SR. "Čím neskôr ho zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa dostali k nejakým pozitívnym číslam," komentoval Marek Krajčí, pričom zdôraznil, že pandemická komisia je len poradným orgánom.

Osoby, ktoré sa dajú otestovať, budú mať podľa Krajčího výnimku zo zákazu. Návšteva prírody by bola možná len v rámci okresu. Šéf rezortu priznal, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu COVID-19 podľahne. K nákaze často dochádza práve v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Reprodukčné číslo sa na Slovensku zvýšilo na 1,35. Počet hospitalizovaných stúpol z 1848 na 2130 pacientov. Tempo rastu prípadov je za posledný týždeň 32 percent. Najhoršie je na tom Trenčiansky kraj. Situácia je vážna aj v Trnavskom či Bratislavskom kraji. Najlepšie je na tom Košický kraj. Situácia je najhoršia v okrese Trenčín, Považská Bystrica a Púchov. Stúpajú aj počty pozitívnych osôb nad 65 rokov. Kapacity lôžok aj ich technicko- materiálne vybavenie je podľa Krajčího zatiaľ dostatočné.

Lockdown navrhuje pandemická komisia do 10. januára, tento termín by sa však nemal považovať za konečný. Cieľom je podľa rezortu zdravotníctva dosiahnuť určité hodnoty, aby sa zaistila dobrá epidemiologická situácia. Za ideálne by komisia považovala, keby ľudia nadchádzajúce sviatky strávili s najbližšou rodinou, s ktorými žijú v jednej domácnosti.

Šéf rezortu zdravotníctva taktiež odporúčal zamestnávateľom, prejsť na režim home office, pokiaľ je to možné.