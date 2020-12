I keď s trpkou príchuťou pandémie koronavírusu, ktorej podľahli milióny ľudí na celom svete, predsa len sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Ministerstvo zdravotníctva preto prekvapilo "darčekom" v podobe návodu, ako by Slováci mohli prežiť šťastné, ale hlavne bezpečné Vianoce!

Tieto Vianoce budú mimoriadne. A podľa vyhlásenia rezortu zdravotníctva bude veľmi dôležité naše správanie aj nad rámec prijatých opatrení. "Kým my budeme sedieť za vianočným stolom s našimi najbližšími, zdravotníci budú v plných nemocniciach zachraňovať rastúci počet ľudí infikovaných a hospitalizovaných na COVID-19,"smutne konštatuje zdravotníctvo.

Rezort však neostáva iba pri lamentovaní nad vzniknutou situáciou, ale Slovákov sa snaží nabádať, ako prežiť sviatky čo najkrajšie a to aj pri dodržiavaní prísnych opatrení. "Toto sú naše rady, ako skĺbiť dve veci: nedať si vziať radosť a pokoj, ktoré sa nám s vianočnými sviatkami spájajú, ale zároveň urobiť maximum pre to, aby sme neohrozili našich najbližších a neprispeli k tomu, že po Novom roku naše nemocnice nezvládnu nápor, ktorý je už teraz veľmi veľký," upozorňuje na sociálnej sieti zdravotníctvo, ktoré svoje rady zhŕňa do piatich bodov.

