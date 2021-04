Tomáš Valášek dlho bez politického trička nezostal. VIEME, do akej strany vstupuje!

Nezaradený poslanec Národnej rady a bývalý člen strany Za ľudí Tomáš Valášek vstupuje do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS). Pre TASR to potvrdili zdroje z prostredia PS. Informovať by o tom mal Valášek na piatkovej tlačovej konferencii s predsedníčkou strany Irenou Bihariovou.