Všetko nasvedčuje tomu, že mnohí z rezignovaných ministrov by sa na svoje posty mohli vrátiť, no u spomínaných poslancov podobná premisa neplatí. "Pýtate sa nás, či sa aj my ideme vrátiť na pozície v parlamente a v strane Za ľudí. Odpoveď je jednoznačné nie," uviedol na sociálnej sieti jednoznačné stanovisko Kollár.

Pre pomerne nekompromisné rozhodnutie majú mať Kollár s Valáškom jasné dôvody. "Jednak si myslíme, že niektoré kroky by mali ostať jednosmerné. Ak bude každý odchod len predvojom návratu, ľudia stratia zvyšky dôvery v politiku a v politikov a zostane im len cynizmus," uviedol. "Platí tiež, že podmienky, ktoré nás viedli k odchodu, sa zásadne nezmenili. Keď začalo byť jasné, že Igor Matovič nie je spôsobilý riadiť vládu a viesť krajinu, vyzvali sme na jeho odchod. Zdôrazňujeme odchod, nie posun z prvej najmocnejšej pozície vo vláde do druhej. To nie je vyvodenie politickej zodpovednosti, to je šaráda zamaskovaná ako rošáda," píšu.



