Na základe uznesenia vlády to včera do posledného momentu vyzeralo, že Igor Matovič nepríde osobne do prezidentského paláca, aby podal do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej (47) svoju demisiu. Politológ Miroslav Řádek dokonca povedal, že by to bolo veľmi neúctivé a pokiaľ by sa za to vopred neospravedlnil, znamenalo by to jeho „urazenosť a neschopnosť uniesť váhu toho úradu, ktorý zastupoval.” Napokon sa tak nestalo a Matovič si to do paláca namieril aj s Hegerom.

Hneď v úvode sa Matovič poďakoval Bohu, manželke, deťom, mame aj všetkým Slovákom. „Prosím o odpustenie všetkých chýb, ktoré som za ten rok spravil. Nebojte sa, dobre bude a Edovi určite môžete veriť,” uzavrel. Heger sa v závere poďakoval aj samotnému expremiérovi. „Je to muž, ktorý v politike 10 rokov bojoval proti zlu a mafii,” uviedol.

Už bývalý premiér Igor Matovič podal demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá poverila Eduarda Hegera zostavením novej vlády. Po oficialitách mal Matovič dojemný príhovor. Na pár sekúnd si dal dole aj respirátor. Zdroj: Pavel Neubauer

Vládna kríza neutíchala celé týždne a po stupňujúcich sa hádkach podalo demisiu šesť členov vlády. Teraz je však všetko inak. Odchádzajúci ministri sa vracajú a Matovič nikam neodchádza, iba sa presúva na post ministra financií! Novými členmi vlády majú byť iba exposlanec za Sme rodina Jozef Hlinka (57), ktorý povedie rezort práce a riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice Vladimír Lengvarský (51). Ten má byť ministrom zdravotníctva.

Fico, ktorý z postu premiéra odstúpil so slovami „nikam neodchádzam”, považuje Matoviča na čele rezortu financií za hanbu Slovenska. Vraj nás bude zle reprezentovať na európskych fórach. Poslanec SaS Alojz Baránik je iného názoru. „Nie som si istý, či sa vôbec dá priblížiť hanbe, ktorú nám spravil Fico, keď si priviedol mafiánsku milenku na rokovanie s nemeckou kancelárkou,“ napísal Baránik na sociálnej sieti o Márii Troškovej, ktorá bola s Ficom u nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Názory odborníkov a odídencov z vládnej koalície na celú situáciu sa dozviete na druhej strane.