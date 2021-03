Už to nemohol vydržať! Koalíciu opustil ďalší poslanec zo strany Za ľudí - Tomáš Valášek. Expert na zahraničné otázky si nedokázal vnútorne zdôvodniť ďalšie zotrvávanie v koalícii Igora Matoviča. Rozhodol sa tak nasledovať Miroslava Kollára, ktorý je v parlamente ako nezaradený poslanec. Zatiaľ čo pre Kollára boli poslednými kvapkami nezvládnutie pandémie a diskusia o nezaregistrovanej vakcíne, pre Tomáša Valáška to bol aj spôsob, akým vláda Sputnik V zadovážila.

Opustili ste koalíciu a stranu Za ľudí pre vakcínu Sputnik V. Touto vakcínou by ste sa teda nedali zaočkovať?

- Určite áno. V momente, keď by bola overená a certifikovaná Európskou liekovou agentúrou.

Prečo?

- Tu nejde o hru na byrokraciu alebo úradnícku obsedantnosť. Je tu dobrý a silný dôvod, prečo máme tento proces registrácie v EMA alebo v štátnych liekových agentúrach. Predsa nechceme, aby nám tu ľudia úplne zbytočne umierali na choroby, ktorým sa dá predchádzať, alebo na vedľajšie následky. Veď to bolo tak aj v minulosti.

Máme tu celú generáciu tetracyklínových detí, ktoré malo byť špičkové a super – a celej generácii detí zničilo zubnú sklovinu. To, že máme proces registrácie, nie je byrokratická pedantnosť, dôležité je to preto, aby sme zabezpečili to, čo je bezpečné. Inak sa nám môže stať, že nám to jedného dňa celé vybuchne do tváre.

Ako hodnotíte spôsob, akým premiér zabezpečil ruskú vakcínu?

- Ja chcem veriť, že to robí s tým najlepším úmyslom. Ako som povedal x-krát, mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia, ale nie také, ktoré budú nebezpečné a zlé. Toto riešenie také je a to je chyba.

Je to zrejme aj medzinárodné faux pas vo vzťahu k partnerom EÚ, ktorí boli ochotní nám zapožičať vakcíny...

- Treba sa premiéra Matoviča spýtať, prečo sa zafixoval na túto neoverenú ruskú možnosť, keď tých možností a rokovaní bolo niekoľko. Podľa mňa ani on sám neverí, že tie 2 milióny vakcín prídu. Keď ste včera (pondelok 1.3. 2021, pozn. red.) pozorne počúvali tú tlačovú konferenciu, bolo zrejmé, že on uisťuje sám seba. To, prečo si vybral jedinú horšiu, neregistrovanú možnosť, sa treba pýtať jeho. Má ešte aj tú nevýhodu, že nás stavia do siene hanby spolu s Maďarskom – ako jediné krajiny, ktoré vedome obišli európske pravidlá.

Bola toto pre vás posledná kvapka, ktorá vás primäla nasledovať Miroslava Kollára?

- Tých frustrácií bolo viac. Dlhodobo hovorím o tom, že je potrebná výmena na poste ministra zdravotníctva. Nie je to o osobnej pomste voči pánovi Krajčímu. Mám s ním zdvorilý a slušný vzťah. Táto vláda očividne pandémiu nezvláda. To, čo vzišlo z rokovaní s vedcami a premiérom, je zoznam, ktorý je dlhý, ale ide o opatrenia, ktoré sa mohli a mali zaviesť už pred mesiacmi.

Ja rozumiem tomu, že pandémia je mimoriadna a zriedkavá situácia, ale dáke pravidlá a kroky, ktoré sme mali nasledovať, sú. Napríklad to, že trasovanie kontaktov musí fungovať. To, že ani po roku to nemáme a teraz na to prichádzame, je jasný dôkaz toho, že to vláda nezvládla. Ľudia prestávajú veriť, že táto vláda dokáže krajinu vyviesť z pandémie. Kľúčom nie sú nové opatrenia, ale obnova dôvery ľudí, že táto vláda vie, čo robí – a to si vyžaduje personálne zmeny na politických postoch. Igor Matovič nič také neplánuje. Sputnik V bol pre mňa momentom, keď kalich horkosti naplnil do dna.

Ako to ovplyvní vzťahy v koalícii? Predsa len ste už druhým poslancom, ktorý opúšťa stranu Za ľudí...

- Evidujem, že som druhý, ale koalícia má stále viac než 90 poslancov na svojej strane. Môj odchod teda koalíciu nijak neovplyvní. Z reakcií ľudí, ktoré som dostal – a nie sú to len poslanci Za ľudí, ale aj ďalších koaličných strán – je zrejmé, že majú podobný názor.

Vedeli by ste špecifikovať, o ktoré koaličné strany ide?

- Všetky okrem hnutia Sme rodina.

Myslíte si, že ak bude aktuálna situácia eskalovať, je možné, že dôjde k predčasným voľbám?

- Dúfam, že nie. Toto myslím smrteľne vážne. Keď niekto odíde z koalície, tak prvé obvinenie je, že nahráva opozícii a že paktuje so Smerom a Hlasom. Ja som to povedal úplne jasne. Ja som do politiky vstúpil, lebo som chcel odstaviť Smer – a teraz aj Hlas – od moci, pretože po 10 rokoch dokázali, že krajinu nevedia manažovať, len ju rozkrádať. To je moja misia aj naďalej.

Neodišiel som, lebo chcem nahrať Smeru a Hlasu, naopak. Myslím si, že nepripravenosť tejto vlády, neschopnosť priznať si zodpovednosť, spomaliť a konať zodpovedne, ale práve naopak, tendencia konať zbrklo a nezodpovedne ako so Sputnikom V sú kroky, ktoré koniec tejto koalície urýchlia. Toto je moja snaha varovať koalíciu, že takýmito krokmi dosiahne to, čoho sa najviac bojí. Je to návrat Smeru a Hlasu. To je to posledné, čo aktuálne potrebujeme.

Aká je aktuálne atmosféra v koalícii?

- Neviem. Včera (pondelok, pozn. red.) som vystúpil aj z komunikačných kanálov, čiže neviem.

Zostávate v parlamente?

- Samozrejme. Ja som nevstupoval do politiky, nepomáhal som so zakladaním novej strany a nestál som mesiace na námestiach v snehu a daždi, aby som sa teraz voličom otočil chrbtom s tým, že som si to po roku rozmyslel. Misia, vďaka ktorej som sa na Slovensko vrátil, zostáva. Chcem Slovensko, ktoré bude ekonomicky stabilnejšie, ale aj Slovensko, ktoré bude stabilnejším a lepším partnerom európskych partnerov. Tieto dôvody pretrvávajú, rozišiel som sa len s koalíciu. Idem hľadať ďalšie cesty.

Máte predstavu, aké tie cesty budú?

- Nechcem špekulovať, neodišiel som z koalície, lebo mám rozohratú inú hru a som na treťom z piatich krokov… Dostal som sa do momentu, keď si už neviem vnútorne odôvodniť, že robím poctivú a zodpovednú zmenu, za ktorú Slovensko hlasovalo vo voľbách 2020. Tá sa mu, žiaľbohu, nedostáva.