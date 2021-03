Hádky a ťahanice neustále pokračujú. Kým doteraz sa zdalo, že kríza je iba medzi koaličnými stranami, podľa najnovších informácií to vyzerá tak, že už sa preniesla aj dovnútra strán. Minimálne v jednej z nich sa o tom hovorí nahlas. Konflikt v strane Za ľudí sa dokonca týka dvoch nedávnych spojenkýň Veroniky Remišovej a Márie Kolíkovej. A tentoraz za to, zdá sa, môže chlap.

Nezhody v strane Za ľudí sú čoraz viditeľnejšie. Aj keď vicepremiérka ostro diskutuje o spore koaličných partnerov, vyzerá to tak, že konflikty sa stupňujú aj v jej strane. Názorový rozpor je momentálne viditeľný medzi ňou a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Doteraz priateľky sa vraj posekali v názore na odchod Richarda Sulíka. Kým totiž Veronika Remišova počas minulého týždňa žiadala práve so šéfom SaS odchod Igora Matoviča z postu premiéra, počas víkendu už bola presvedčená, že odísť by mali obaja páni, Matovič aj Sulík.



Obrat vysvetlila tým, že za krízu sú zodpovední obaja, s čím zrejme ministerka spravodlivosti Kolíková nesúhlasí. Nepáči sa jej, že sa odrazu začalo hrať aj o meno Sulíka a jednoznačne žiada iba demisiu premiéra. „Ak Igor Matovič neodíde, odídem ja,“ uviedla. Pod vedením premiéra vraj nemôže presadzovať zásadné justičné reformy.

Podľa politológa je to zvláštne, ale má to vraj jednoduché vysvetlenie. „Ministerka spravodlivosti už svoje reformy spravila, ďalšie méty v rámci politiky zrejme nemá. Hovorí sa jej to ľahšie, lebo ona bola súčasťou tretej vlády Roberta Fica,” vysvetlil Miroslav Řádek.

Opačne to má podľa neho vicepremiérka. Skúsila si totiž aj úlohu opozičnej poslankyne, pričom do politiky sa dostala vďaka Matovičovej strane OĽaNO. Tomu však ukázala v roku 2019 chrbát a vstúpila do – vtedy ešte Kiskovej – strany Za ľudí. Po jeho odchode súperila o predsedníctvo s primátorom Hlohovca Mirom Kollárom. Ten však stranu prednedávnom opustil, nasledoval ho aj kolega Tomáš Valášek. Remišová sa však tak ľahko nevzdá a prácu v politike nechce zahodiť. „Dostala sa na veľmi dôležitý exekutívny post, politická práca na ňu ešte len čaká, a preto ju to aj ťaží. Vie, že s Matovičom a ďalšími koaličnými partnermi je to na nevydržanie, ale proces rozdeľovania eurofondov je niečo, čo nemá ukončené a vedela by s tým ešte ďalej pracovať. Osobný problém medzi týmito dvoma ministerkami neviem vyhodnotiť, ale nezdá sa mi a nemyslím si, že by to bolo dôležité,” vysvetlil Řádek.

