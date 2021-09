Dnes je v parlamente zábava, ktorá by sa tam pravdepodobne odohrávať nemala. Situácia začala eskalovať, keď Matovič ukázal plagátik s ostrým nápisom smerom k Ficovi. Následne sa roztrhla slovná prestrelka a Fico počas nej povedal výrok, ktorý odvtedy baví internet. Kollár chce ale momentálne riešiť oveľa závažnejšiu situáciu!

Pozrite si brífing Borisa Kollára na tému Výzva koaličným partnerom:

„Prečo verejnú výzvu?,“ spýtal sa na úvod Kollár. Vraj preto, aby bolo zrejmé, že jeho strana vyvíja iniciatívu. Predseda parlamentu zároveň tvrdí, že jeho strana rešpektuje to, akou dôležitou témou je právna očista spoločnosti: „To úplne podporujeme. Pre nás je ale dôležité, aby sme tu nemali nejakú skupinku, ktorá tu kedysi bola a sprivatizovala spravodlivosť. Ja by som bol nerád, keby sa tu objavila ďalšia taká skupina pod heslo zastavme korupciu.“ Kollár teda tvrdí, že stoja za očistou, ale všetko sa musí diať v súlade so zákonom.

„Musíme ale veľmi rýchlo riešiť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú občania,“ tvrdí Kollár s tým, že na Slovensku nás čaká obrovský nárast cien elektriny, tepla a plynu. Podľa šéfa parlamentu narastajú dokonca až dramatickým spôsobom aj ceny potravín. „Dúfam, že sa nám podarí založiť pracovnú skupinu na pondelkovej koaličnej rade, ktorej členovia búdu naprieč ministerstvám. Členovia skupiny by mali byť z rezortu hospodárstva, pôdohospodárstva, financií, práce a sociálnych vecí.“ Kollár vyzýva koaličných partnerov, aby sa teda vytvorila ďalšia skupina! Minister práce Milan Krajniak povedal, že v zahraničí sa rieši tento problém (nárast cien energií a potravín, pozn. redakcie) prostredníctvom sociálnych príspevkov pre slabšie vrstvy.

