Na neustále turbulencie v koalícii si Slováci už viac-menej zvykli. Po hádkach Matoviča so Sulíkom prišla kríza v strane Za ľudí. Tú napokon ukončil prestup poslancov do klubu SaS. Momentálne vystrkuje rožky predseda parlamentu Boris Kollár. Ako už viackrát povedal, bude drahá nevesta. Čo mu na to odkazuje Richard Sulík, keď sa skončí najhoršia vlna pandémia a čaká nás opäť lockdown?

V rozhovore so Sulíkom sa dočítate:

Či si vie predstaviť vládnutie v trojkoalícii.

Čo ho najviac sklamalo na Kollárovi.

Či by chcel vymeniť ministerku Kolíkovú.

Aký má vzťah s Matovičom.

Ako sa podľa neho bude vyvíjať pandémia covidu.

Situácia v koalícii je opäť turbulentná. Igor Matovič pripustil koalíciu bez strany Sme rodina. Vy ste reagovali, že si to viete predstaviť.

- Koalícia vznikla na základe väčšinového spoločného videnia sveta. No ak sa má ukázať, že sa v tých hodnotách príliš rozchádzame, tak je namieste sa baviť o tom, že by koalícia fungovala ďalej v inom zložení.

Máte teda iné hodnoty s predsedom strany Sme rodina Borisom Kollárom?

- Sme protikorupčná koalícia, to je jedna z najdôležitejších hodnôt. Očista našej spoločnosti bola kľúčová. Pripomínam, čo tu bolo pred tromi rokmi, keď spoločnosť bola prehnitá korupciou vďaka Robertovi Ficovi. A Igor Matovič, a nielen on, ale celá koalícia, nastúpili s ambíciou spoločnosť očistiť od korupcie. Toto sa aj väčšinovo darí. Keď toto nemá byť jedným z hlavných cieľov všetkých koaličných partnerov, tak je primerané sa o tom pokojne porozprávať, ako by to malo fungovať lepšie.

Ktoré konkrétne kroky a vyjadrenie Borisa Kollára sa vám vidia kontroverzné?

- Dosť ma prekvapilo, keď v stredu večer na koaličnej rade Boris Kollár jednoznačne povedal, že sa zúčastní na pracovnej skupine, že podporia zmeny, ktoré sú potrebné. A potom v piatok poobede, ani nie o dva dni neskôr, povie veľmi emotívnym prejavom, že sa nezúčastní na pracovnej skupine a nebude hlasovať za tieto zmeny. Je to dosť veľký zvrat. Vyvolalo to iritácie, myslím si, že u všetkých koaličných partnerov a u nás určite. Chcel by som ešte povedať, že strana Sloboda a Solidarita pevne stojí za vládou Eduarda Hegera, to znamená, že či už bude štvor- alebo trojkoalícia, premiér môže rátať so všetkými poslaneckými hlasmi v klube SaS.

Predpokladám, že spolu v koalícii komunikujete. Takže keď sa s Borisom Kollárom na niečom dohodnete a o dva dni povie niečo iné, tak o tom viete.

- My spolu komunikujeme a aj môj osobný vzťah s Borisom Kollárom je úplne v pohode, no medzi stredou večer, keď bola koaličná rada, a piatkom, keď mal tlačovú besedu, sme spolu nehovorili. Pre mňa to bolo prekvapenie a ktovie, aké ho k tomu viedli dôvody. Ešte by som chcel povedať, že ma dosť irituje, ak Boris Kollár príliš často spomína svoj možný odchod. Tiež to sťažuje fungovanie. Možno to naozaj chce alebo je mu to jedno, to neviem. No my podporujeme vládu Eduarda Hegera.

Boris Kollár však povedal, že bude drahá nevesta.

- Dlho sa chystá k tomu vydaju...

Zaujímavé je, že po dlhom čase ste našli zhodu s Igorom Matovičom. Obaja tvrdíte, že by ste vedeli vládnuť aj bez strany Sme rodina. Konzultovali ste to spolu alebo to bolo spontánne?

- Spontánne sme sa vyjadrili hneď, ako sme počuli vyjadrenie Igora Matoviča, aby bolo úplne jasné, na ktorej strane stojíme.

Vaša strana je teraz na koni, keďže ste k sebe vzali poslancov okolo ministerky Márie Kolíkovej. Myslíte, že by ste to zvládli aj približne so 75 poslancami? Nebolo by to riziko?

- 75 alebo 76 je menej ako 95. Takže bez debaty by to bolo omnoho ťažšie. Ale asi by bola taká koalícia jednotnejšia, pretože hodnotový svet so stranou Za ľudí a s hnutím OĽaNO sa predsa len omnoho viac prekrýva s tým naším. To nie je žiadne tajomstvo. Ale bolo by to dosť ťažšie, keďže OĽaNO má 52 poslancov, Za ľudí štyroch, my devätnásť a nezaradený poslanec Miroslav Kollár sa medzičasom vyjadril, že si vie predstaviť takúto vládu podporovať. Takže to je 76 poslancov. Ak by to nastalo, tak by sme mali tesnú väčšinu, ale stále by to bolo väčšina. Nehovorím, že som do tohto „žhavý”. Či už budeme pokračovať tak ako doteraz, alebo Boris Kollár z koalície odíde, my podporujeme vládu Eduarda Hegera.