Dušan Kováčik: Humoristi PORIADNE NALOŽILI aj Ficovi, Kollárovi a MATOVIČOVI!

Slovensko zažilo to, čo ešte nikdy! Odsúdený bol jeden z najdôležitejších verejných činiteľov v boji proti organizovanému zločinu – bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Zároveň pokračuje boj medzi NAKA a Úradom inšpekčnej služby, čo vyústilo až do problémov vo vláde! Humoristi si však robia zo všetkých udalostí o to väčšiu zábavu a naložili to okrem Kováčika aj Igorovi Matovičovi, Richardovi Sulíkovi, Borisovi Kollárovi, Robertovi Ficovi a humor neobišiel ani pápeža Františka.