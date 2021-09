Predseda parlamentu Boris Kollár (56) v Rádiu Expres viac detailov ohľadom tých bodov, ktoré boli prijaté odbornou pracovnou skupinou pre obnovu dôvery v právny štát. Vytvoriť sa vraj má nový špeciálny orgán na odpočúvanie, ktorý by mal možnosť odpočúvať aj také aplikácie ako Threema či Signal. Zastrešoval by tajné služby ako SIS. Zároveň Kollár spomenul aj bod o tom, že ak by niekto mal byť súdený za úplatok 50-tisíc eur, nemal by mu byť odobratý celý majetok, ale iba majetok v tej hodnote.

Kollár zopakoval, že nechce, aby skupina z éry expremiéra Roberta Fica, ktorá si sprivatizovala spravodlivosť, bola vymenená druhou skupinou, ktorá pod transparentom očisty spoločnosti bude robiť to isté. Politik podľa svojich slov chce, aby Slovensko zostalo právnym štátom, kde sa dodržiavajú zákony, a kde fungujú brzdy a protiváhy. Nemôže sa v mene vyššieho dobra nerešpektovať zákon, tvrdí.

Líder Sme rodina aj naďalej odmieta názor, že by exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému pomohol sporný paragraf 363 dostať sa na slobodu. Ako uviedol, rovnakým spôsobom bolí zbavení obvinaní aj iní ľudis. Kollár zdôraznil, že v prípade Pčolinského bolo 41 porušení Trestného poriadku a do väzby bol daný nezákonne.

Ako vysvetlil, keď sa Pčolinský dostal na čelo SIS, sledovali závadovú kriminálnu osobu menom Peter Petrov alias Tiger. Zistilo sa, že táto osoba sa kontaktuje s vyšetrovateľmi. Aj na základe toho zistili, že sa manipuluje s výpoveďami. Pčolinský to podľa Kollára prijímateľom zo zákona oznámil. „A zrazu dvaja kajúcnici na neho nabrízgali a zavreli ho do basy,“ skonštatoval líder Sme rodina.

Ako uviedol, podľa odposluchov je dôvodné podozrenie, že sa manipulovalo s výpoveďami. Zrušenie sporného paragrafu 363 Kollár odmieta. Ako zdôvodnil, aj v programovom vyhlásení vlády sa hovorí o „preskúmaní“ paragrafu, ale nie o jeho zrušení. Kollár súčasne nepripúšťa situáciu, aby hnutiu Sme rodina odobrali možnosť nominovať riaditeľa SIS.

Kollár hovoril aj o tom, že sa vytvorila skupina ľudí, ktorá pod rúškom dosiahnutia boja proti korupcii začala zneužívať zákon. Súčasne uviedol, že dnes dôveruje ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, lebo nevie o žiadnom relevantnom dôkaze, prečo by mu nemal dôverovať. Ako ďalej zdôraznil, hnutie Sme rodina je za očistu spoločnosti, ale chcú aby orgány činné v trestnom konaní dodržiavali zákony a nerobili si skratky. Kollár sa však vyjadril aj k otázke zotrvania Sme rodina v koalícii: „Najbližší mesiac sa rozhodne, či Sme rodina zostane v koalícii.“

Predseda parlamentu dodal, že podľa neho by bolo potrebné, aby popri odbornej skupine pre obnovu dôvery v právny štát zasadala paralelne aj komisia, ktorá sa zaoberá aktuálnymi problémami ludi, a tým je nárast cien energií a potravín. „My tu len počúvame 363-ku, z toho sa ľudia nenajedia,“ hovorí Kollár. „Kedy sa budeme zaoberať ľudmi?“ pýtal sa.

V tejto súvislosti uviedol, že aj vlastní koaliční partneri im hádžu polená pod nohy pri téme nájomných bytoch. Zakázali im stavať zo štátneho rozpočtu, preto financie na nájomné byty plánujú mať zo zahraničia alebo z veľkých korporácií. Z ministerstva financií podľa neho dostali informáciu, že nie je dobré stavať byty pre bežných ľudí a s lacným nájmom, lebo potom by sa celý segment stavebníctva presunul smerom k výstavbe lacných nájomných bytov a štát bx tak prišiel o DPH z tých luxusných. „V tejto ťažkej situácii, keď sa k nám valí tretia vlna korony, keď ľudia boli decimovaní, keď stúpajú ceny nehnuteľností a ľudia nevedia zaplatiť už ani základné potraviny, veľmi by sme im pomohli, keby mohli mať lacné nájomné bývanie,“ povedal v Rádiu Expres.

„Budeme za to bojovať, ja som to tým ľuďom sľúbil, tak to budem musieť postaviť. Ja som do vlády nešiel len preto, aby som zavrel Fica, " zdôraznil. Očista spoločnosti je pre Sme rodina dôležitá, ale kontinuálne má bežať podľa strany aj pomoc ľudom napríklad aj v oblasti bývania či exekučnej amnestie.