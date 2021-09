Na Slovensku podľa Sme rodina chýba vyše 200-tisíc bytov, ceny komerčných nehnuteľností enormne rastú a prichádzame do bodu, keď si nižšia a stredná vrstva už nebude môcť dovoliť kúpiť vlastný byt. Čo s tým hodlá urobiť hnutie Borisa Kollára, ktoré neustále sľubuje byty za nízke ceny?

"Slovensko potrebuje konečne "steroidnú“ injekciu," hovorí Sme rodina. Podľa ich tvrdenia, ich návrh myslí nielen na sociálne slabé skupiny obyvateľstva, ale ponúka riešenie pre všetkých poctivo pracujúcich ľudí, ktorí si už dnes nemôžu dovoliť vlastné bývanie.

"Na projekte nájomného bývania pracujeme už celé mesiace. Chceme, aby sme konečne dokázali pomôcť všetkým, ktorí pracujú, no nemôžu dôstojne bývať. Návrh sme dokonca dostali aj do programového vyhlásenia vlády a všetci nám k tomuto kroku gratulovali. Samozrejme, očakávali sme, že budú aj rôzne skupiny, ktoré nebudú touto našou snahou nadšené," dodáva hnutie.

Sme rodinu však mrzí, že návrh riešenia bytovej otázky torpédujú tí, ktorí s touto problematikou nič celé roky nerobili a neponúkli žiadnu alternatívu či riešenie. "Verejná diskusia riadne prebieha, so všetkými partnermi z dotknutých ministerstiev a ich analytikmi celé mesiace rokujeme a diskutujeme. Evidujeme silné tlaky proti návrhu zákona, ako aj obštrukcie od niektorých osôb, u ktorých by občania mali skôr pociťovať podporu a konštruktívne riešenia. To nás znepokojuje, ale napriek tomu sú u nás dvere otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem. Vnímame mediálnu ofenzívu proti nášmu návrhu, držíme sa však faktov," dodáva.

Všetky pripomienky vysvetľovali

"Všetky vecné pripomienky sme dlho a trpezlivo vysvetľovali. Celé mesiace sme sa stretávali s kýmkoľvek, kto mal záujem o túto tému. Ministerstvá, politické strany, banky, mestá, NBS, Protimonopolný úrad, Štatistický atď. Tí, ktorým sme poskytli vysvetlenie a pochopili náš model, sa to pozdáva," hovorí Sme rodina.

Chcú prísť s výhodným riešením

Mnohí sa však s názormi hnutia nestotožňujú a v ich pláne vidia množstvo nezrovnalostí či problémov. "Tí, ktorí majú len politické argumenty, sa to nebude pozdávať nikdy. Idú však proti ľudom. Aké iné riešenia ponúkajú...? Riešenie, ktoré by štát nestálo nič... Stále počúvame, že nech ideme maďarskou, rakúskou, dánskou, neviem akou cestou... Ale ich riešenia sú všetky založené na enormných dotáciách z verejných financií (zníženie úrokov, priame dotácie na výstavbu, poskytovanie pozemkov zadarmo...). Kde na to máme zobrať...?" dodáva hnutie.

Sme rodina tvrdí, že chcela prísť s riešením, ktoré Slovensko nebude stáť ako štát alebo obce nič. Dokonca vraj na tom ešte krajina zarobí.

