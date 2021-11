Boj medzi politickými stranami neprebieha len v parlamente či na verejnosti, ale aj na sociálnych sieťach a to prevažne na Facebooku. Ich úspešnosť sa meria na základe tzv. interakcií. Sú to všetky lajky, komentáre, zdieľania, teda všetko to, čo sa pri danom príspevku udeje, vysvetlil Gabriel Tóth z Katedry komunikácie. „Od začiatku tohto roka je v tomto parametri najúspešnejší Smer-SD, ktorý má takmer 2 milióny interakcií. Na druhom mieste je OĽaNO (vyše 1 milióna interakcií), a na treťom Hlas-SD (vyše 726-tisíc),“ uviedol Tóth.

„Výšku interakcie ovplyvňuje jednak to, aký dobrý obsah máte a ako viete ľudí zaujať svojimi témami, ale vstupuje do toho aj parameter peňazí,“ vysvetľoval odborník. Z tohto pohľadu sú preto dôležité výdavky politických strán na reklamu. OĽaNO tento rok na svoj stranícky profil minulo vyše 55-tisíc eur. Druhé je KDH (viac ako 30-tisíc), tretie je Sme rodina (vyše 22-tisíc). Zaujímavé je, že Smer-SD minul na propagáciu iba 4-tisíc eur, čo je asi štrnásťkrát menej, ako investovalo napríklad OĽaNO, napriek tomu má dvakrát viac interakcií.

V prípade rebríčka najúspešnejších politikov na Facebooku dlhodobo dominuje Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý má na svojom profile len za tento rok 9 miliónov interakcií. „Ak to porovnáme s interakciou politických strán ako je Smer (2 milióny interakcií) či OĽaNO (1 milión), Blaha mal deväťkrát viac interakcií ako celé strany, čo je úctyhodný výsledok,“ okomentoval Tóth. V rebríčku najúspešnejších politikov je na druhom mieste Milan Uhrík (3,2 milióna interakcií), tretí Igor Matovič (3 milióny) a na štvrtom mieste sa umiestnil Robert Fico (takmer 3 milióny).

V tom, koľko ľudí uvidí daný príspevok, zohrávajú úlohu dva kľúčové faktory. „Čím je ten príspevok kontroverznejší, čím viac emócií vyvoláva, tým viac dostáva interakcií a má väčší zásah,“ hovorí Tóth. Blaha si to podľa jeho slov veľmi skoro uvedomil a pochopil princíp fungovania Facebooku. Kontroverzný smerák zo slovenských politikov minul tento rok najviac peňazí na promovanie svojho profilu, a to 6 500 eur. Na druhom mieste je Robert Fico (4 500 eur) a na treťom Milan Uhrík (takmer 3 000 eur).

„Je to nielen výsledok mojich statusov, ale predovšetkým ocenenie pre všetkých tých ľudí, ktorí sú na mojej stránke,“ okomentoval výsledok rebríčka Ľuboš Blaha. Podľa jeho slov za dva a pol roka zaplatil Smer za jeho statusy 27-tisíc eur, ale napríklad PS za statusy Trubana až 125-tisíc. Odmieta, že by ho strana Smer viac financovala ako iných vrcholných politikov strany. V jeho prípade vychádza necelých 10 eur na status, vysvetľoval. „Teší ma, že slovenská verejnosť dokáže rozoznať, kto hovorí pravdu a kto klame, zahmlieva a hovorí polopravdy. To je príčina úspešnosti strany Smer-SD a jej predstaviteľov na sociálnych sieťach,“ ohodnotil výsledky pre náš denník aj líder Smeru-SD Robert Fico.

