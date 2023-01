Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová už dlhšie naznačovala, že chystá vlastnú politickú stranu. Nedávno dokonca sama vyzvala ľudí, aby vstúpili do politiky a pokúsili sa tak v našej krajine niečo zmeniť.

Jej projekt na seba nenechal dlho čakať a na svetlo sveta sa tak dostal oficiálny názov jej novej politickej strany. "V týchto dňoch robíme maximum pre to, aby sme sa vo voľbách mohli uchádzať o vašu priazeň. To, že zakladáme stranu ešte neznamená, že do volieb pôjdeme samostatne. Chceme sa spájať. Držme si palce navzájom," napísala Nicholsonová na sociálnej sieti.

Podľa informácií portálu Startitup má nová politická strana niesť jednoduchý názov Jablko. Názov má údajne evokovať niečo, čo pozná každý Slovák. Pri vymýšľaní názvu sa vraj chcela vyhnúť skratkám. Podľa jej vlastných slov má ísť o proeurópsku stranu, ktorá sa má zameriavať aj na regióny a ich rozvoj. Strana je v procese registrácie a onedlho by sa mal spustiť zber podpisov.