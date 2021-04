Kauza okolo nákupu vakcín Sputnik V a ich možného používania na Slovensku je aktuálna a stále poriadne živá už niekoľko týždňov. Spomínať na celý jej "životný príbeh" od momentu dovezenia na Slovensko by bolo zbytočné. Postačí, ak si spomenieme, čo sa udialo ako posledné. V čase, keď Igor Matovič už zastával funkciu ministra financií, začal riešiť to, aby nám Rusi nezobrali vakcíny. Navštívil Moskvu a Budapešť a následne spustil slovný, no poriadne priamy útok na šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú.

V skratke ju obviňoval z toho, že kvôli jej konaniu a jej podriadených sú Rusi urazení a chcú nám dovezené vakcíny zobrať.

Baťovú podporila v práci aj prezidentka Zuzana Čaputová. Zdroj: Martin Baumann

Po niekoľkodňovej slovnej prestrelke medzi Baťovou, Matovičom a ich vzájomnými podporovateľmi sa udialo niečo, čo málokto čakal. Zuzane Baťovej v jeden deň totiž prišlo obrovské množstvo kvetov a kytíc, o čom svedčia aj zábery, ktoré ŠÚKL zverejnil na sociálnej sieti. To sa mnohým jej podporovateľom páčilo a jej odporcom to pochopiteľne vadilo. Teraz sa však ukázalo, že aj priaznivci Igora Matoviča vedia svojho "favorita" podporiť. Ako? To si prečítajte v statuse Igora Matoviča, ktorý bol poriadne dojatý.

Či vzniknutá situácia súvisela s Baťovou a či tam treba hľadať spojitosť, necháme už na vašej fantázii.