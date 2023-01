Jiřine Bohdalovej (91) lekári naordinovali pokoj a oddych. Musela sa preto vzdať divadla aj filmovania. Jej dlhoročný kamarát, režisér Zdeněk Zelenka (68), teraz opísal jej zdravotný stav. A vyzerá to horšie, ako by ste čakali.

Aká je skutočná pravda o zdraví obľúbenej herečky? „Asi si dokážete predstaviť, ako to s ňou je. V týchto rokoch, keď má problémy s chôdzou, dlho tiež ležala na posteli, takže svalstvo je ochabnuté, tak je to zložitejšie. Všetci jej držíme palce,“ popísal režisér Zdeněk Zelenka (68). Jiřina Bohdalovíá sa zotavuje po zlomenine stavca.

Režisér Zelenka pridal aj ďalšie informácie. „Jiřina robí stále niečo, zakaždým, aj keď je v tomto stave. Len nemôže robiť umeleckú činnosť. Číta, sleduje televíziu a venuje sa návštevám. Tých má veľa. Chodí nás za ňou dosť. Snažíme sa ju udržať v dobrej nálade. To je úloha kamarátov. A náladu má dobrú, stále sa to navyše zlepšuje. Fyzicky je to horšie. Je to nešťastné, že sa jej to s tým stavcom prihodilo. Keď vo vyššom veku zaľahnete do postele, potom rýchlo odchádzajú sily,“ prezradil Zelenka, ktorý je aj herečkin dlhoročný kamarát.

Jiřina Bohdalová, vnuk Vojtěch Staš s priateľkou a Zdeněk Zelenka. Zdroj: Profimedia

Jiřinu Bohdalovú určite najviac mrzí, že musela skončiť s herectvom, ktoré miluje. „Divadlo musela prerušiť, film je ešte náročnejší, tak ten tiež, to nepripadá do úvahy. Do leta bude zbierať sily, na to rekonvalescencia a nezostáva nič iné, len sa modliť, aby sa všetko upokojilo. To viete, v tomto veku, keď nás zradí staroba, nemôžete očakávať, že to bude bez problémov. Telo už nepočúva tak, ako počúvalo v tridsiatke,“ odtajnil plány Jiřiny Bohdalovej známy režisér na webe eXtra.cz.

„Lekári mi odporučili venovať zvyšok tohtoročnej sezóny dôkladnej rekonvalescencii,“ oznámila Blesku herečka. Hoci správy od lekárov nie sú práve príjemné, Jiřina sa snaží byť optimistická: „Verím, že mi jar vleje silu do žíl a s divákmi sa zase uvidíme,“ dodáva herečka s tým, že v druhej polovici roka sa uvidí, ako ďalej. A aj keby sa ukázalo, že veľké predstavenia sú už nad jej možnosti, nezrieka sa svojich preslávených humoristických rozprávaní. „Rada by som pokračovala napríklad vo svojich besedách,“ premýšľa legendárna Bohdalka.