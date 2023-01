Bol to šok, keď Adriana Sklenaříková ohlásila rozchod s bohatým manželom Aramom Ohanianom! Rozpadlo sa jej tak už druhé manželstvo. Čo na to hovorí jej mama Zlatica, ktorá žije v Banskej Bystrici? Jej reakcia možno mnohých prekvapí.

Naša najznámejšia top­modelka Adriana Sklenaříková (51) po ôsmich rokoch manželstva opúšťa marocko-francúzskeho milionára Arama Ohaniana (68). Dvojica svoj rozchod oznámila naraz na sociálnych sieťach. Stalo sa tak po Druhom sviatku vianočnom napriek tomu, že ešte deň predtým sa blondína chválila rodinnou idylkou s Mikulášom či krásne vyzdobeným stromčekom priamo v luxusnom paláci v marrákešskej púšti. Marocké sídlo sa stalo jej útočiskom a s Aramom a ich dcérou Ninkou tam žili spoločne prevažnú časť roka. Čo je príčinou krachu manželstva a čo na rozchod hovorí jej mama Zlatica, ktorá žije aj s partnerom na Slovensku?

Začala pracovať a...

Sklenaříková pochádzajúca z Brezna našla druhý domov vo Francúzsku a tretí v Monaku, ale keď porodila dcéru Ninu, s manželom Aramom sa natrvalo presťahovali do Maroka v severnej Afrike. V exotickom Marrákeši si od základov vybudovali prepychový orientálny palác a nazvali ho Ronsard - podľa francúzskeho básnika, ktorý písal najmä o láske. Za bránami sídla zasadili ruže rovnakého mena. Adriana a Aram ich sem priviezli z Európy, chceli totiž vybudovať hotel ako z rozprávky. Za jednu noc dnes pýtajú od 450 do tisíc eur.

Adriana Sklenaříková mala krsánu svadbu v Paríži. Láska, žiaľ, vraj vyrchala. Zdroj: Philippe DOIGNON

Na začiatku koronakrízy 2020 Ohanianovci rezort za­vreli a Adriana si tam podľa slov svojho manažéra Mira Šimoniča „nažívala ako kráľovná na dvoch hektároch iba so služobníctvom“, kde mala sama pre seba k dispozícii fitnescentrum, spa či nádherný park s jazierkom. Podľa okolia vtedy žila len pre rodinu a ani keď sa uvoľnili opatrenia, nemala potrebu vracať sa do práce či do spoločnosti.

Na rozchode sa dohodli

Ale uplynulý rok sa všetko zmenilo. Topmodelka začala znova lietať do Paríža, kde nakrúcala seriál, v ktorom je hlavnou hviezdou, točila dve reklamy, mala i množstvo fotenia. Od rodiny tak bola Adriana kvôli práci pomerne často. Manžel ju nesprevádzal ani na spoločenských akciách, ako bol májový filmový festival v Cannes či v júni známy televízny festival v Monaku, kde bola jednou z porotkýň.

Napriek tomu to na rozchod nevyzeralo. Naznačovala to aj Aramova posledná fotografia na sociálnej sieti, ktorá patrí manželke a zobrazuje ju na spomínanom festivale v Cannes. Aram k nej pridal zaľúbené emotikony a napísal vo francúzštine: „Nie je to zlé, moja žena.“ Odvtedy však nič nezverejnil, na rozdiel od modelky, ktorá začala byť na sociálnych sieťach oveľa aktívnejšia než po minulé roky.

Adriana Sklenaříková na snímke z roku 1998. Zdroj: Profimedia

Tesne po Vianociach, 27. decembra, partneri spoločne šokovali šoubiznisový svet. Oznámili, že ich dovtedy idylické manželstvo je v troskách. „So stisnutým srdcom píšem týchto pár riadkov. Bolo to dvanásť nádherných rokov, ktoré sme spolu prežili. Tešil(a) som sa v každom momente nášho vzťahu. Nikdy som sa nesmial(a) viac ako pri tebe. Náš príbeh bol nádherný a tak veľmi som ho miloval(a). Napriek tomu sme sa dnes obaja rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Láska nikdy nezhasne! Dal(a) si mi najkrajší poklad - našu Ninu. Navždy zostaneš môj poklad,“ šokoval každý po francúzsky na sociálnej sieti.

Podľa Adrianinho manažéra za rozchodom nie je nikto tretí a neodohral sa zo dňa na deň. Dôvodom krachu manželstva je vraj to, že medzi partnermi vyprchala láska. „Ostávajú v Maroku a Monaku, všetko prispôsobia dcére. Za rozchodom určite nie je ani Adrianina práca,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ Miro Šimonič, ktorý sa s topmodelkou pozná tridsať rokov. Podľa neho sa ešte neskloňuje slovo rozvod, dvojica len oznámila odlúčenie.

