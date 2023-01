Jiřina Bohdalová (91) sa pred divákmi cíti ako ryba vo vode. Lenže teraz to vyzerá zle. Pred Vianocami ju najprv potrápila chrípka, potom skončila v nemocnici s naštiepeným stavcom.

A teraz si herečka vypočula verdikt, ktorý zarmútil ju, jej najbližších aj fanúšikov. Legendárna Bohdalka priznala, že s jej kariérou je - určite na niekoľko mesiacov - koniec. Od lekárov si totiž vypočula krutý verdikt.

„Lekári mi odporučili venovať zvyšok tohtoročnej sezóny dôkladnej rekonvalescencii,“ oznámila českému Blesku herečka. Týka sa to všetkých divadelných predstavení a iných vystúpení, ktoré má v diári na nasledujúcich niekoľko týždňov až mesiacov. „A to vrátane predstavenia Gin Game v Divadle Na Jezerke s Milanom Kňažkom. Kvôli Honzovi Hrušínskemu, Milanovi i divákom som do poslednej chvíle dúfala, že ich odohráme, ale je poctivé povedať, že sa v týchto dňoch necítim na stopercentný výkon. Herec musí byť fit,“ priznala obľúbená herečka pre Blesk.

Radek Brzobohatý a Jiřina Bohdalová v preslávenom filme Ucho. Herečkadokáže divákov zabaviť aj donútiť k premýšľaniu. Lenže s tým je teraz koniec. Zdroj: archív

Hoci správy od lekárov nie sú práve príjemné, Jiřina sa snaží byť optimistická: „Verím, že mi jar vleje silu do žíl a s divákmi sa zase uvidíme,“ dodáva herečka. V druhej polovici roka sa uvidí čo ďalej. A aj keby sa ukázalo, že veľké predstavenia sú už nad jej možnosti, nezrieka sa svojich preslávených humoristických rozprávaní. „Rada by som pokračovala napríklad vo svojich besedách,“ premýšľa legendárna Bohdalka.

Pochopenie pre Jiřinu má samozrejme aj principál Divadle Na Jezerke Ján Hrušínský (67): „V utorok som s Jiřinou hovoril, rád som ju počul a zhodli sme sa, že najdôležitejšie je jej zdravie. Uistil som ju, že jej Divadlo Na Jezerke na ňu počká. Verím, že diváci závažnosť situácie pochopia a na svoju Bohdalku počkajú tiež.“

Ostáva teda len veriť, že Jiřine Bohdalovej sa zdravotný stav zlepší natoľko, že ešte dokáže svojim divákom urobiť radosť pri svojich vystúpeniach. No ako sa hovorí, roky nikto nezastaví. Jiřina doteraz aj napriek úctyhodnému veku vždy podávala obdivuhodný výkon, tak snáď jej to ešte aspoň trošku vydrží.