Gól do vlastnej bránky. Aj tak by sa dali zhrnúť vyhlásenia ministra financií Igora Matoviča (48). Počas víkendovej relácie TA3 totiž ostro skritizoval vlastného nominanta, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (51). S jeho slovami nesúhlasí politológ Grigorij Mesežnikov, ktorý ich považuje dokonca za zlomyseľné.

Kým v prípade kritiky exministra Marka Krajčího (47) Matovič vždy pevne stál za svojím nominantom, dnes je všetko inak. Napriek tomu, že Lengvarského prácu väčšina odborníkov nekritizuje a Slováci ho v májovom prieskume označili za najdôveryhodnejšieho člena súčasnej vlády, Matovičovi zrejme jeho štýl práce a rozhodnutia nevoňajú.

V diskusii líder OĽaNO totiž kritikou nešetril: „Osobne by som očakával väčšie nasadenie pre očkovanie. Myslím, že od začiatku mal dať dokopy všetky možné opatrenia, ktoré maximalizujú počty zaočkovaných ľudí." Expremiérovi sa nepozdáva ani spoplatnenie testovania pre nezaočkovaných. „Myslím, že antigénové testy by mali byť zadarmo, dupľom, keď ich máme nakúpené," zdôraznil s tým, že „rozumné štáty" vo veľkom využívajú testovanie antigénovými testami. „A zároveň ich svojim občanom poskytujú zadarmo," dodal. Minister financií sa však v relácii nezaprel a skritizoval aj koaličnú SaS. Vadí mu postoj strany k jeho odvolávania aj k povinnosti platiť za testovanie na koronavírus.

Na otázku, či Lengvarský ostane vo funkcii ministra a či vôbec má jeho podporu, Matovič priamo neodpovedal. „Je to o tom, aby sme si to vydiskutovali vnútri, aby dostal druhú šancu a naozaj zabral. Kritérium, ktoré bude rozhodovať o jeho osude, bude počet zaočkovaných ľudí," zhodnotil. Na expremiérove slová zareagoval aj samotný rezort zdravotníctva. „Minister od začiatku nástupu do funkcie robí všetko pre to, aby bolo na Slovensku čo najviac zaočkovaných a aby čo najviac ľudí týmto preventívnym krokom chránilo zdravie a životy tak svoje, ako aj svojich blízkych," odkázala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. „Minister pracuje vo svojej funkcii s jediným cieľom – systematického zlepšovania zdravotníctva tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov, v súčasnosti tiež so zreteľom vyviesť úspešne Slovensko z pandémie," uzavrela.

Politológ Grigorij Mesežnikov označil mediálnu kritiku vlastného nominanta za neobvyklý postup. "Pripisovať Lengvarskému nedostatočnú mieru zaočkovanosti, považujem za zlomyseľnosť. Faktorov, ktoré vec ovplyvňujú, je totiž viacero. Nedostatočná vládna kampaň, rozšírenosť antivakcinačného hnutia a myslím, že aj Matovič "prispel" svojim zvláštnym postojom v kauze Sputnik," skonštatoval.

Grigorij Mesežnikov - politológ Zdroj: anc

Aký politický cieľ by Matovič mohol sledovať kritikou nominanta vlastnej strany, politológ povedať nevedel. "U Matoviča sa racionálne zdôvodnenia niekedy hľadajú ťažko. Často postupuje iracionálne, neberie ohľad na spätnú väzbu a mnohé z jeho krokov sú nelogické. Neviem si predstaviť, že by tento postoj pomohol zvýšiť popularitu jeho osoby či hnutia. Možno je to žiarlivosť, keďže práve minister, ktorý je vo vládnej koalícii najkratšie si vyslúžil najväčšiu popularitu. Jeho dôveryhodnosť je podľa prieskumov omnoho vyššia, ako tá Matovičova," zhodnotil.

Azda najviac však prekvapila reakcia exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca (70), ktorého slová poriadne prekvapili.

