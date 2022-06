Premiér Eduard Heger (OĽANO) vedel ešte pred samitom v Bruseli o možných problémoch pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v súvislosti s embargom na vývoz niektorých produktov vyrobených z ruskej ropy. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Minister zároveň uviedol, že podľa neho premiér postupoval správne, keď so sankčným balíkom súhlasil. Sulík odmietol výzvu poslanca Györgya Gyimesiho a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) na odstúpenie z funkcie.

Minister hospodárstva informoval premiéra o možných problémoch s navrhovaným zákazom exportu motorových palív vyrobených z ruskej ropy niekoľko hodín pred začiatkom samitu v Bruseli. "On odpísal, že on už v tom konať nebude, že nech to robia Česi a Maďari," povedal Sulík.

Česko nakoniec vyrokovalo okrem osemmesačného prechodného obdobia na dovoz ropných produktov aj desaťmesačnú výnimku na dovoz motorových palív pre Česko. Slovnaft tak má čas na zmenu technológie a na začatie spracovania inej ako ruskej ropy do 4. decembra 2023.

Sulík pripustil, že Slovnaft môže mať určité ťažkosti, no vyrokované podmienky sú podľa neho v súlade s politikou EÚ. "Áno, mohli sme vyjednať viac. Premiér Heger sa rozhodol nechať to takto, bol upozornený. Ja jeho rozhodnutia plne rešpektujem, má na to svoje dôvody," povedal Sulík.

Pokiaľ by Slovensko podľa ministra chcelo presadzovať výhradne vlastné záujmy, mohli by takýto postoj zaujať aj ostatné štáty Únie. "Z tohto pohľadu si myslím, že sa premiér rozhodol správne," dodal Sulík.

Sulík sa odstúpiť z funkcie nechystá

Pokračovanie na ďalšej strane >>>