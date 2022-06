Richard Sulík v parlamente oznámil, že ceny zemného plynu od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) pre domácnosti vzrastú od začiatku budúceho roka o 34 až 59 percent. Podľa jeho slov ušetria najmä tí, ktorí od augusta do konca roka uzatvoria s SPP štvorročnú zmluvu. Naopak, priplatia si domácnosti, ktoré budú mať zmluvu iba na jeden rok.

„Keď zákazník uzavrie zmluvu na štyri roky, porastie cena plynu pre domácnosti o 20 percent plus inflácia, ktorá je 12 percent,“ vysvetlil minister. Zo súčasnej ceny 43 eur za megawatthodinu vzrastie koncová cena na 57 eur. V ďalších rokoch kontraktu by sa cena mala zvyšovať už iba o infláciu.

Pre optimistov je aj možnosť ročného kontraktu. V tom prípade sa cena za plyn zvýši o 42 percent plus o infláciu. Minister však očakáva, že inflácia klesne na šesť percent až na konci štvorročného zmluvného obdobia.

Sulíkove slová vyznievajú chlácholivo, najmä v kontraste s vyjadrením šéfky Združenia dodávateľov energií Jany Ambrošovej, ktorá pre aktuality.sk povedala, že cena plynu pre domácnosti by mala vzrásť až o 150 percent. Ako portál prepočítal, rodinám, ktoré plyn používajú na vykurovanie aj varenie, by sa v takom prípade mohla cena plynu za ďalší rok predražiť o neuveriteľných 1 700 eur.

Otázkou teda ostáva, kto doplatí prípadný rozdiel. Situácia zaskočila aj energetického odborníka Karla Hirmana. „Nerozumiem, odkiaľ už dnes všetci vedia, o koľko sa od januára budú zdvíhať ceny plynu, o ktorých bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodovať až na začiatku zimy,“ konštatoval. „Cenový vývoj sa môže meniť a trhové čísla zďaleka nie sú definitívne,“ zdôraznil odborník.

Hirman tiež podotkol, že ceny na komoditných trhoch sa rýchlo menia. „Hlavnou príčinou vysokých cien na trhoch je obrovská neistota, ktorá pramení z geopolitických faktorov. Tie sa však môžu zmeniť z hodiny na hodinu,“ vysvetľuje. „Otázkou je aj to, kto vlastne zaplatí rozdiel medzi reálnou cenou plynu a tou, ktorú domácnosti nakoniec zaplatia,“ pýta sa Hirman s tým, že ak sa SPP dostane do straty, zaplatia ju daňoví poplatníci. „A to všetci, aj tí, ktorí zákazníkmi SPP nie sú,“ uzavrel s dôvetkom, že stále je otázne, či vôbec bude plynu dostatok.

